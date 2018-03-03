Что приготовила суббота? Читайте самый точный гороскоп на 3 марта

Дева

Этот день можно использовать для реализации давних планов. Складываются благоприятные обстоятельства для спокойной и плодотворной работы, в высокий творческий потенциал позволяет легко преодолевать любые преграды. В отношениях с коллегами вам предстоит взять на себя роль лидера. Это сопряжено с определенной ответственностью, но и преимущества дает нешуточные. Не исключены проблемы при оформлении важных документов, будьте предельно внимательны.

Прекрасный день для развлечений, посещения вечеринок, разнообразных увеселительных заведений. Открываются возможности для улучшения личной жизни; ваша задача – решить, какой из них следует воспользоваться.

Весы

День будет удачным, появится возможность навести порядок в делах и профессиональных отношениях, получить ответы на многие тревожащие вас вопросы. Будьте готовы к появлению новых задач, а также необходимости осваивать сферы деятельности, которые вызывают у вас весьма скромный интерес. Финансовая картина благоприятна, хотя наиболее значительные денежные поступления порадуют вас несколько позже.

Праздник в кругу семьи – отличный способ улучшить отношения с родственниками, ненадолго забыть о бытовых проблемах и повседневных хлопотах. Забота и внимание со стороны любимого человека наверняка порадуют вас; не скупитесь на проявление своих чувств.

Скорпион

Очень хороший день для увеселительных поездок и командировок, общения с иностранцами и жителями других городов. Вы легко усваиваете любую информацию, находите ей применение и делаете правильные выводу. Умение трезво оценивать события и людей позволят избежать ошибок при планировании своих действий. Расходы не будут катастрофически велики, хотя с некоторыми суммами расстаться все же придется.

Спокойствие и терпение помогут сохранить теплые отношения с близкими, а безобидные шутки настроят и вас, и окружающих, на позитивный лад. В общении с любимым человеком избегайте злой иронии, язвительности – они могут спровоцировать ссору.

Стрелец

День отмечен некоторым снижением жизненного потенциала. Вы поступите разумно, если позаботитесь о своем здоровье, по возможности сократите нагрузки. Не исключен дефицит приятных эмоций; постарайтесь найти время для занятий, которые поднимут вам настроение. Стрельцам, склонным к творчеству, следует попробовать свои силы в изобразительном искусстве.

Хорошо складываются деловые отношения, поступающие предложения открывают новые возможность для карьерного роста. Финансовая ситуация весьма благоприятна, удачными будут крупные покупки. Возможно получение подарков или обретение ценных вещей в результате счастливой случайности.

Козерог

Очень хороши профессиональные перспективы, можно достичь значительных успехов на избранном поприще. Обратите внимания на свои отношения с коллегами: недоброжелатели настроены решительно и, завидуя вашим успехам, становятся способными на совершенно немыслимые поступки. Не доверяйте слухам и сплетням, проверяйте всю поступающую информацию, берегите свою репутацию – словом, будьте очень осторожны.

Улучшается финансовое положение, возможно появление новых источников дохода. Родственники щедры на критику в ваш адрес; старайтесь относиться к их замечаниям спокойно, не допуская проявлений раздражительности. Любимый человек охотно окажет помощь в трудной ситуации или просто морально поддержит, если в этом возникнет необходимость.

Водолей

Высока вероятность значительных успехов в профессиональной деятельности, возможно получение заманчивых предложений. Помните, что доверять сегодня следует только проверенным партнерам и людям, которых вы давно знаете. Особы, предлагающие свое покровительство и поддержку, вероятнее всего, преподнесут вам весьма неприятные сюрпризы.

Не может не радовать гармония в личных отношениях. Многих представителей знака ожидают встречи, которые в корне изменят их жизнь. Будьте внимательны к любимому человеку, но не окружайте его чрезмерной заботой. Очень многие наблюдения, сделанные в этот день, сослужат вам хорошую службу в будущем.

Рыбы

Возможны весьма неприятные события личного характера, не исключена ссора с любимым человеком. Очень опасно давать волю раздражению; под влиянием негативных эмоций вы можете совершить поступки, о которых позже будете очень жалеть. Отложите принятие важных решений, отдохните, смените обстановку, побалуйте себя. В ваших силах сделать этот день более приятным, усилить влияние позитивных тенденций.