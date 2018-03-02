Вот что вы узнаете, когда не будете заниматься любовью один год

Гуру Бруна решил остаться абстинентным в течение года. Правда, она обнаружила, что весь опыт разочаровывает (и не только по причинам, которые вы можете предположить), она также нашла просветление и утверждает, что навсегда изменилась, пишет Cluber.com.ua.

Но почему кто-то вдруг решил отказаться от близости? Давай выясним, почему.

Запрет на ориентацию

У Бруны был серьезный случай: «О, мой бог, я нашла мужчину своей мечты и уже собрала доску на Пинтерест со свадебными платьями», когда только начала болтать с красивым джентльменом на Instagram. Он был красив, забавен, у них были общие интересы, а затем, БУМ. Он сказал, что только что вышел из долгосрочных отношений и не хотел ничего серьезного.

Бруна притворялась, что ей комфортно быть «друзьями с привилегиями». Но, поняв, что ей нужно больше от него, чем он мог предложить, она настояла на том, чтобы они остались просто друзьями.

Играя в прошлое в прошлом, Бруна поняла, что тип ситуации повторяется для нее, это привело к тому, что она последовательно делала то, что не соответствовало ее желаниям или убеждениям. Она сказала:

Наше поколение склонно смотреть на близость, как на способ удовольствия, а не на привилегию. Я как-то заставила поверить парня, что близость необходима для того, чтобы у тебя был парень. Если бы я этого не делала, то парень бы исчез. И это было бы моей ошибкой.

У Бруны не было времени, но она приняла решение тут же прекратить случайный с…. Решив, она сказала себе и другим, что она не будет заниматься близостью снова, пока мужчина перед ней не заставит ее почувствовать себя «богиней».

Двенадцать месяцев без близости

Первые несколько месяцев воздержания освобождали Бруну, она чувствовала, что медленно восстанавливает ту силу, которую она потеряла, когда она вела себя несвойственно для себя. Однако вскоре некоторые из них начали проявлять себя.

Маленький рогатый дьявол (каламбур) на ее плече начал шептать пошлости нотки на ее ухо и заставил ее сомневаться в ее намерении дождаться мистера Правильного и прыгать в кровать с мистером Прямо Сейчас.

Ее друзья, которые любили занятие любовью без обязательств, говорили ей, что она преувеличивает смысл близости.

Впоследствии мужчины, с которыми она встречалась, ясно дали понять, что они были готовы подождать, но только в том случае, когда им это будет нравится. Эти «иногда» парни раздражали Бруну больше всего.

Чему 12 месяцев без близости научил Бруну

Хотя было бы прекрасно сообщить, что по мере приближения годовщины без партнера Бруна встретила мужчину своей мечты, на самом деле мужчины, которых она встречала, не соответствовали ее предпочтениям. Однако Бруна все еще воздерживается и она довольна своим решением.

Она говорит:

Я сделала этот эксперимент, чтобы помочь избавиться от менталитета, связанного с тем, что нужно дать мужчине близость, чтобы он проявил интерес и напомнить себе, что я ценю любовь без необходимости раздвинуть ноги.