Памела Андерсон намекнула на роман с Путиным

50-летняя звезда "Спасателей Малибу" пообщалась с журналистом в преддверии выхода в эфир его проекта "Истории жизни Пирса Моргана", сообщает The Sun.

Как рассказала Андерсон, однажды на вечеринке в особняке Хефнера она оказалась в спальне в компании с семью обнаженными моделями, которые хотели посмотреть, как она будет заниматься сексом с бизнесменом. По словам актрисы, для нее это было одним из самых сумасшедших приключений в доме Хефнера в Лос-Анджелесе. Она призналась, что понятия не имела, что от нее ждут участия в оргии, пишет Newsru.com.

Звезда "Спасателей Малибу" не стала описывать подробности того вечера, но подтвердила, что в особняке происходили безумные вещи.

В интервью Андерсон также сообщила, что на протяжении нескольких лет она поддерживала теплые отношения с Путиным. Как рассказала актриса, она познакомилась с российским лидером в 2009 году. Тогда они обсуждали запрет охоты на тюленей и проблему импорта изделий, сделанных из меха.

Актриса рассказала, что глава РФ пригласил ее на свою инаугурацию в 2012 году в качестве специального гостя. Впрочем, она ответила отрицательно на вопрос, были ли у нее некие личные отношение с российским лидером. "Нет, но он хотел, чтобы я пришла на его инаугурацию и подарила ему цветы", - заинтриговала публику модель.

По словам Андерсон, она собиралась вручить букет, но не смогла попасть на церемонию. Она уточнила, что с Путиным они иногда действительно оказывались в одном месте. "У меня хорошие отношения с Россией", - подытожила актриса.

В 2015 году сообщалось, что Андерсон, известная своей борьбой за охрану окружающей среды и защиту животных, написала открытое письмо президенту Владимиру Путину с просьбой воспрепятствовать судну, которое везло мясо финвала из Исландии в Японию, пройти через Северный морской путь. Позже стало известно, что Россия не смогла бы выполнить просьбу актрисы, так как техническое разрешение на прохождение корабля по определенному маршруту было выдано до ее обращения.

Через несколько месяцев модель прибыла в Россию по приглашению министра природных ресурсов РФ Сергея Донского. Она посетила центр реабилитации диких животных в поселке Алексеевский Приморского края.

Андерсон заметно смутилась, когда Морган спросил ее, был ли у нее роман с Джулианом Ассанжем. Ранее сообщалось, что Андерсон несколько раз посещала основателя WikiLeaks в посольстве Эквадора в Лондоне, где он уже более пяти лет скрывается от британской полиции в связи с обвинениями в изнасиловании.

Как призналась модель, она обожает Ассанжа. Она отрицательно ответила на вопрос о любовных отношениях с ним, пояснив, что они только хорошие друзья.

Памела Андерсон впервые попала на обложку журнала Playboy в 1989 году, после чего начала активно сотрудничать с компанией Хефнера - снималась обнаженной для журнала и телеканала Playboy TV. С 1992 года модель начала сниматься в "Спасателях Малибу". После большого успеха сериала она стала считаться одним из секс-символов США.