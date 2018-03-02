Пятница продолжается! Какому знаку Зодиака будет сегодня лучше всех?

Овен

Ставьте перед собой высокие цели – сегодня у вас есть шанс достичь многого. Следует иметь в виду, что мнение окружающих о ваших поступках не всегда верно. Сохраняйте верность своим принципам, не идите на сделки с совестью; этого будет достаточно для того, чтобы не сбиться с верного пути. Не исключены проблемы финансового характера, желательно отказаться от сомнительных сделок, при этом сохраняя верность ранее достигнутым договоренностям, пишет Dvorec.ru.

Перемены к лучшему в личной жизни весьма вероятны, и в ваших силах приблизить их. Это удачный день для того, чтобы внести коррективы в свое поведение, что позволит наладить отношения с близкими людьми.

Телец

Очень удачный день для тех, кто давно поставил себе цель и сейчас выбирает способ ее достижения. Прислушивайтесь к своей интуиции – она подскажет, каким путем следует идти. Проблемы в деловых отношениях не исключены, но вы сможете взять ситуацию под контроль, если будете отстаивать свою точку зрения терпеливо, но настойчиво. Очень благоприятна финансовая ситуация, можно делать покупки.

Хорошо сложатся поездки, можно отправляться в путешествия вместе с членами семьи или планировать совместный отдых. Романтические отношения развиваются гармонично, сейчас от вас не требуется проявления инициативы: просто доверьтесь судьбе и любимому человеку.

Близнецы

Позитивные тенденции проявляются сильно и ярко, это не может не радовать. Основные проблемы так или иначе связаны с финансами, но и в этой сфере ситуация не является катастрофической. Вы сможете избежать лишних расходов, если откажетесь от опрометчивых решений и не будете слишком доверчивы. Разборчивость в деловых отношениях позволит избежать сделок с сомнительными партнерами, участия в обреченных на неудачу авантюрах.

День насыщен романтическими переживаниями, возможно зарождение нового чувства. Прислушивайтесь к своей интуиции: она подскажет, какие шаги следует предпринять, чтобы наладить отношения с любимым человеком и членами семьи. Очень хорош этот день для посещения светских мероприятий, праздников и торжеств.

Рак

Возможны ссоры с коллегами, другими не очень близкими людьми. К счастью, вы не принимаете близко к сердцу ни разногласия, ни критические замечания, чем значительно облегчаете себе жизнью. Положить конец конфликтам на работе поможет чувство юмора, умение иронически относиться к своим и чужим слабостям. Профессиональный рост может несколько замедлиться, однако упорный труд принесет ожидаемые результаты. Финансовая ситуация вполне комфортна, вы грамотно управляете денежными потоками.

Общение с близкими людьми подарит немало приятных моментов. Это отличный день для дружеской встречи или романтического свидания в необычной обстановке, а также посещения концертного зала. Хорошая музыка способствует росту жизненного тонуса.

Лев