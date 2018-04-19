четверг, 19 апреля 2018 г.
«Человечество должно бесстрашно отправиться в те места, где до него никто не побывал, если хочет продлить свое существование еще на миллион лет» Стивен Хокинг
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Евровидение
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Limon.ee представляет! Егор Крид выступит в Таллинне уже завтра

Limon.ee представляет! Егор Крид выступит в Таллинне уже завтра

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Промо

Перенесенный со 2 марта 2018 года на 20 апреля 2018 в Таллинне долгожданный концерт одного из самых востребованных артистов России состоится в клубе CatHouse.

Егор Крид - артист музыкального лейбла Black Star, один из популярных музыкантов в российском шоу-бизнесе.

В 2017 году Крид вошел в список топ-100 наиболее востребованных артистов мира по версии iTunes.

Автор песен «Самая-самая», «Надо ли», «Мало так мало» и других хитов, которые находятся в верхних строчках хит-парадов радиостанций и музыкальных каналов.

Билеты можно приобрести в кассах Piletilevi! 

Не пропусти! Концерт уже завтра, 20 апреля! 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ