Limon.ee представляет! Егор Крид выступит в Таллинне уже завтра
19 апреля 2018 г., 15:38
Перенесенный со 2 марта 2018 года на 20 апреля 2018 в Таллинне долгожданный концерт одного из самых востребованных артистов России состоится в клубе CatHouse.
Егор Крид - артист музыкального лейбла Black Star, один из популярных музыкантов в российском шоу-бизнесе.
В 2017 году Крид вошел в список топ-100 наиболее востребованных артистов мира по версии iTunes.
Автор песен «Самая-самая», «Надо ли», «Мало так мало» и других хитов, которые находятся в верхних строчках хит-парадов радиостанций и музыкальных каналов.
Билеты можно приобрести в кассах Piletilevi!
Не пропусти! Концерт уже завтра, 20 апреля!