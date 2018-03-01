Держитесь подальше от этого знака Зодиака! Они организованные и планируют все заранее. Они думают головой, а не сердцем! Пишет Esotericblog.ru.

И, к сожалению, они быстро оскорбляются и держат обиду в себе. Они ответят вам, когда вы меньше всего будете ожидать этого.

Будьте осторожны при общении с Девой, потому что они будут постоянно судить вас. Они являются перфекционистами, которые ориентированы на деталей. А также они знаменитые пессимисты. Если у них не бывает настроения, мир может остановиться.

У Дев хорошая память, а это означает, что они будут помнить каждую деталь!

Их мозг - самое сильное оружие. А также они чрезвычайно требовательны. Они не будут радоваться, что бы вы ни делали для них.