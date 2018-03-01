четверг, 1 марта 2018 г.
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Держитесь подальше от этого знака Зодиака!

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Гороскоп.

ФОТО: Scanpix

Мы чаще сосредотачиваемся на положительном, игнорируя негативное. Но, дамы и господа, вы должны знать, что не менее важно принять негативные, более плохие стороны вашего зодиака.

Держитесь подальше от этого знака Зодиака! Они организованные и планируют все заранее. Они думают головой, а не сердцем! Пишет Esotericblog.ru.

И, к сожалению, они быстро оскорбляются и держат обиду в себе. Они ответят вам, когда вы меньше всего будете ожидать этого.

Будьте осторожны при общении с Девой, потому что они будут постоянно судить вас. Они являются перфекционистами, которые ориентированы на деталей. А также они знаменитые пессимисты. Если у них не бывает настроения, мир может остановиться.

У Дев хорошая память, а это означает, что они будут помнить каждую деталь!

Их мозг - самое сильное оружие. А также они чрезвычайно требовательны. Они не будут радоваться, что бы вы ни делали для них.

Они едва проявляют эмоции и вряд ли знают, что такое настоящая любовь. Для них все сводится к сексу. У них нет чувств! 

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