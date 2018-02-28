Накипело! Шесть вещей, которые бесят стюрдесс в пассажирах

Это письмо, написанное одной российской бортпроводницей, разошлось по всему интернету.
В нем она по пунктам перечисляет, почему некоторые пассажиры способны вывести из себя своим поведением. Прочитайте и задумайтесь!
1. Вежливость.
Дорогие мужчины! Если бортпроводница любезно и вежливо с вами разговаривает, это еще не значит, что она готова прыгнуть с вами в постель (попить кофе, сходить в кино и т.д.).
Поймите: то, что авиакомпания требует от сотрудников учтивого отношения к клиентам, вовсе не значит, что мы от вас в восторге! И ни одна стюардесса не мечтает заняться сексом в самолетном туалете — фильмы все врут!
2. Кстати о сексе.
Почему-то бытует мнение, будто секс в самолете — это очень экстремально, обостряет эмоции, гарантирует невероятный оргазм.
Так вот: это совсем не так. Никому не нравится заходить в тесную кабинку самолета, в которой только что совершалось совокупление. И никто не считает вас «безбашенными экстремалами» — подобные выходки у персонала давно уже в зубах навязли. Вспомните об этом в следующий раз, когда решите «поразвлечься» на высоте!
3. Нечистоплотность.
Очень многие оставляют после себя кучу грязи. Похоже, что они рассуждают так: «Раз я купил билет, то имею право творить что вздумается».
Например, некоторые залезают с ногами на унитаз — несмотря на бумажные полотенца и одноразовые сиденья, имеющиеся в достатке. Мужчины упорно справляют нужду, не поднимая сиденья, как будто они у себя дома! Да и многие женщины не лучше — оставляют после себя на полу туалета использованные тампоны, прокладки, а то и загаженные подгузники…
4. Дети.
Наверное, больше всего раздражают маленькие дети, которых вы непонятно зачем тащите с собой в отпуск. Пока вы мирно храпите все шесть часов полета, дети сходят с ума от безделья, мешая заснуть всему салону.
При этом все родители считают, что уберегать их ненаглядное чадо от удара головой в тележку, — задача бортпроводников. А ничего, что у нас 100–150 человек?
5. Гигиена.
Казалось бы, самый очевидный пункт, однако же приходится повторять: господа, мойтесь! Желательно — почаще! И жвачку жуйте!
Запахи пота, перегара, недельных носков — чего только не приходится нам терпеть! Некоторые пассажиры пахнут так, что вообще подойти страшно. Пожалейте хотя бы соседей по салону, если вам не жалко персонал.
И последнее: запомните, что первоочередная задача бортпроводников — обеспечивать безопасность полета. Не стоит относиться к нам как к прислуге, готовой удовлетворить каждую вашу прихоть.
Хороший сервис — это дорога с двухсторонним движением: если вы к нам уважительно относитесь, то и мы так же относимся к вам. Как результат — у вас приятный полет и хороший сервис, у бортпроводников меньше работы, и у всех — хорошее настроение!