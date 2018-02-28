Накипело! Шесть вещей, которые бесят стюрдесс в пассажирах

В нем она по пунктам перечисляет, почему некоторые пассажиры способны вывести из себя своим поведением. Прочитайте и задумайтесь!

1. Вежливость.

Дорогие мужчины! Если бортпроводница любезно и вежливо с вами разговаривает, это еще не значит, что она готова прыгнуть с вами в постель (попить кофе, сходить в кино и т.д.).

Поймите: то, что авиакомпания требует от сотрудников учтивого отношения к клиентам, вовсе не значит, что мы от вас в восторге! И ни одна стюардесса не мечтает заняться сексом в самолетном туалете — фильмы все врут!

2. Кстати о сексе.

Почему-то бытует мнение, будто секс в самолете — это очень экстремально, обостряет эмоции, гарантирует невероятный оргазм.

Так вот: это совсем не так. Никому не нравится заходить в тесную кабинку самолета, в которой только что совершалось совокупление. И никто не считает вас «безбашенными экстремалами» — подобные выходки у персонала давно уже в зубах навязли. Вспомните об этом в следующий раз, когда решите «поразвлечься» на высоте!

3. Нечистоплотность.

Очень многие оставляют после себя кучу грязи. Похоже, что они рассуждают так: «Раз я купил билет, то имею право творить что вздумается».

Например, некоторые залезают с ногами на унитаз — несмотря на бумажные полотенца и одноразовые сиденья, имеющиеся в достатке. Мужчины упорно справляют нужду, не поднимая сиденья, как будто они у себя дома! Да и многие женщины не лучше — оставляют после себя на полу туалета использованные тампоны, прокладки, а то и загаженные подгузники…

4. Дети.

Наверное, больше всего раздражают маленькие дети, которых вы непонятно зачем тащите с собой в отпуск. Пока вы мирно храпите все шесть часов полета, дети сходят с ума от безделья, мешая заснуть всему салону.

При этом все родители считают, что уберегать их ненаглядное чадо от удара головой в тележку, — задача бортпроводников. А ничего, что у нас 100–150 человек?

5. Гигиена.

Казалось бы, самый очевидный пункт, однако же приходится повторять: господа, мойтесь! Желательно — почаще! И жвачку жуйте!

Запахи пота, перегара, недельных носков — чего только не приходится нам терпеть! Некоторые пассажиры пахнут так, что вообще подойти страшно. Пожалейте хотя бы соседей по салону, если вам не жалко персонал.

И последнее: запомните, что первоочередная задача бортпроводников — обеспечивать безопасность полета. Не стоит относиться к нам как к прислуге, готовой удовлетворить каждую вашу прихоть.