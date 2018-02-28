среда, 28 февраля 2018 г.
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  • Собирающая пожертвования для телешоу «Kodutunne» фирма купила себе дорогущий дом

Собирающая пожертвования для телешоу «Kodutunne» фирма купила себе дорогущий дом

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Продюсер передачи Кристи Нилов

ФОТО: Kristi Nilov/Facebook

«Kodutunne» – самый большой в Эстонии телевизионный благотворительный проект. 

Передача занимается сбором пожертвований для людей, которые по каким-либо причинам находятся в бедственном положении или попали в беду. Программа призвана найти решение из сложных ситуаций и оказать реальную поддержку нуждающимся.

Теперь обнаружилось, что буквально сейчас продюсерской фирмой «Kodutunne» был куплен дом в Харьюмаа за 295 000 евро, в котором проживает продюсер передачи Кристи Нилов со своей семьей, пишет Elu24 со ссылкой на Õhtuleht.

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