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  • Пока Пелагея дома с ребенком: появилось фото целующегося с брюнеткой Телегина

Пока Пелагея дома с ребенком: появилось фото целующегося с брюнеткой Телегина

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Пелагея

ФОТО: Кадр из "Голос"

В Сети появилось фото, на котором прославленный хоккеист Иван Телегин целует в губы эффектную брюнетку. Пользователи задались логичным вопросом, куда пропала супруга спортсмена, популярная певица Пелагея.

Сегодня, 28 февраля, празднует день рождения прославленный хоккеист, нападающий ЦСКА, член олимпийской сборной Иван Телегин. Спортсмену исполнилось 26 лет. В честь такого события он закатил вечеринку в одном из столичных ресторанов. Именинник облачился в черный костюм и светлую рубашку, а на шею повесил золотую медаль, которую с таким трудом выиграл на Олимпиаде в Корее.

Не успел Телегин устроить праздник, как в Сети появились фотографии и видео с мероприятия. На снимках хоккеист позирует с друзьями, раздает автографы, хвалится медалью. Однако особое внимание пользователей привлек кадр, на котором Телегин целует в губы эффектную брюнетку.

Многочисленные поклонники задались логичными вопросами, кто эта девушка, с которой сняли Ивана, и куда пропала его законная супруга, популярная певица Пелагея. Особо наблюдательные фанаты тут же отмели предположения о разводе – на правой руке спортсмена поблескивает обручальное кольцо.

ФОТО: Instagram

В комментариях к фото поклонники интересуются, почему рядом с Телегиным нет жены. 

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