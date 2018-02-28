Пока Пелагея дома с ребенком: появилось фото целующегося с брюнеткой Телегина

Сегодня, 28 февраля, празднует день рождения прославленный хоккеист, нападающий ЦСКА, член олимпийской сборной Иван Телегин. Спортсмену исполнилось 26 лет. В честь такого события он закатил вечеринку в одном из столичных ресторанов. Именинник облачился в черный костюм и светлую рубашку, а на шею повесил золотую медаль, которую с таким трудом выиграл на Олимпиаде в Корее.

Не успел Телегин устроить праздник, как в Сети появились фотографии и видео с мероприятия. На снимках хоккеист позирует с друзьями, раздает автографы, хвалится медалью. Однако особое внимание пользователей привлек кадр, на котором Телегин целует в губы эффектную брюнетку.

Многочисленные поклонники задались логичными вопросами, кто эта девушка, с которой сняли Ивана, и куда пропала его законная супруга, популярная певица Пелагея. Особо наблюдательные фанаты тут же отмели предположения о разводе – на правой руке спортсмена поблескивает обручальное кольцо.

ФОТО: Instagram