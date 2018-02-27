Пять секретов от Будды: как смотреть в глаза своим страхам!

Вот 5 способов, с помощью которых вы можете посмотреть в глаза своим страхам и раскрыть свою истинную цель в этом процессе, пишет Esotericblog.ru.

1. Страх проявляется в том, что мы действительно ценим

Наши эмоции постоянно передают нам то, кем мы являемся, и помогают нам различить что для нас важно. Страх иногда возникает, когда мы реально о чем-то переживаем. Это напоминание того, что мы хотим сделать все в лучшем виде, сделать правильный выбор или просто быть хорошим человеком. Каждый раз когда возникает страх, это все из-за того, что мы привнести в мир все лучшее. Каждый раз, когда появляется чувство страха, надо спрашивать у себя «ты уверен, что хочешь быть таким сильным?» и ответ прост «да, уверен!»

2. Страх – это возможность роста

У вас есть 2 варианта: или непосредственно иметь дело со своим страхом или бежать от него. Когда мы соглашаемся напрямую смотреть нашим страхам в глаза, мы создаем пространство для волшебства, и снимаем блоки, которые мешали нам, чтобы жить полноценной жизнью. Ваш страх дает вам возможность расти.

3. Страх – это еще одна форма любви.

Если смотреть поверхностно, можно подумать, что эти две эмоции противоположны и мы часто это слышим. Любовь – это когда нам кажется что мы находимся наедине со вселенной – когда мы чувствуем себя полноценными, поддерживаемыми и управляемыми. Страх - это момент, когда мы чувствуем себя застрявшими, одинокими и даже потерянными.

Но в действительности, страх и любовь – все это энергии Вселенной, выражающей себя в различных формах. Энергию, которая кажется тяжелой, интенсивной и строгой – мы могли бы назвать страхом, которая может быть преобразована в чувство привязанности, поддержки и любви. Используйте страх, чтобы насладиться любовью, перемещая ваши восприятия и осознавая их взаимосвязь. Присутствие страха показывает нам путь к любви.

4. Страх – это возможность диалога.

Когда нависает угроза того, что ваш страх возьмет вверх над вами, вы можете остановить это и поговорить с ним. Попробуйте сделать это следующим образом: «Привет, страх. Спасибо за то, что ты здесь, и напоминаешь мне, как сильно я переживаю об этой ситуации. Я вижу тебя, я слушаю тебя, я чувствую тебя. Но сегодня я предпочитаю верить той истине, что я нахожусь наедине со Вселенной. Поэтому я могу отпустить тебя и отпустить всю эту ситуацию. Я знаю, что меня ведут туда, где я должен быть».

5. Страх – ваше неотъемлемое право

Когда у вас появляется страх, вам дается возможность быть сильным, властным и реальным. Требуйте это от себя – это ваше неотъемлемое право.

Все ваши эмоции – это посыльные. Ваши страхи – назначения. И все это, в конечном счете, потому что вы приняли решение (сознательно или бессознательно) быть настолько сильным, насколько это вообще возможно.