Важность секса для отношений

Дело в том, что интимность - это своего рода танец между двумя людьми. Танец, который помогает понять, нравятся люди друг другу или нет, пишет Esotericblog.ru.

За этой фазой следует самая интенсивная фаза, которая возникает в сильных глубоких отношениях, и речь здесь идет больше о физической близости и заботе. На этом этапе, если вы будете руководствоваться сердцем, можно сказать, что вы находитесь в фазе медового месяца, а если вы руководствуетесь головой ваши отношения становятся гораздо сложнее.

На этапе медового месяца вы не можете дождаться, чтобы увидеть своего партнера. Все, что вам нужно, это быть с ним и разговаривать с ним. Но не делайте никаких долгосрочных планов на этом этапе, потому что наши чувства затуманены восторгом, и в этой подавляющей стадии принятые решения обычно не очень то правильно.

После окончания этой фазы мы становимся более реалистичными. Мы смотрим на партнера с нового ракурса, и мы критичны, а иногда даже осуждаем их действия и выбор. Это время, когда вам нужно увеличить силу связи с вашим партнером, и вам также нужно сосредоточиться на своих потребностях. Эта фаза чрезвычайно важна, и если вы хорошо проводите время на этом этапе, ваши отношения будут укрепляться и развиваться.

Одна из самых важных вещей, которые мы должны осознать, находясь в отношениях, - это то, что мы не должны отказываться от той идеи, что отношения должны быть романтичными и привлекательными. Да, современный мир не думает так же, потому что мы стали слишком практичными и деловыми. Но не выбирайте отношения, потому что они удобны или потому, что вы получаете от них «что-то». Выбирайте отношения, потому что они делают вас счастливыми, спокойными и удовлетворенными. Отношения должны сделать вас лучшим человеком, иначе эти отношения ничего не будут стоить.

Кроме того, помните, когда отношения заканчиваются, вы должны освобождать сексуальную энергию, потому что это как бессознательные соглашение или решение, которые будут мешать вам двигаться дальше. Вы должны отпустить это!