Ученые поняли, как человек чувствует приближение смерти

Врачи говорили, что многие пациенты раньше врача знают, что умирают. Их жизненные функции могут даже улучшиться, но пациенты уже чувствуют, что конец близок, пишут Dni.

Люди, у которых есть шестое чувство, часто прощаются с близкими незадолго до своей кончины. Странная вещь, что они чувствуют, когда пришло время уходить. Эти люди начинают прощать своих врагов и исправлять отношения, чтобы могли уйти без незавершенных дел.

Это не очень распространено, но многие говорят, что чувствуют смерть рядом. Это немного страшно, но в то же время это хорошо, потому что тогда у нас есть возможность попрощаться с близкими.

Некоторые люди могут утверждать, что нет такой вещи, как знание времени смерти, а случаи, когда люди начинают прощаться до смерти — это просто совпадение. Исследование проводилось в Школе психологии Университета Кента, в ходе которой была изучена возможность того, что люди обнаруживают свою смерть через запах.

Арно Висман, возглавлявший это исследование, проанализировал тело во время процесса умирания. Оказывается, когда человек умирает, их тело ломается, и во время этого процесса освобождается много ароматов. Один аромат — putrescine, который является результатом процесса разложения. Люди не сознательно знают запах или замечают это, но подсознательно ум распознает запах и знает, что конец близок.

Арно Висман провел различные эксперименты, используя запах путресцина, аммиака и воды. Участники были подвержены различным запахам, и затем их реакция была исследована. Участники ассоциировали путресцина с отрицательными эмоциями, хотя ни один из них не был знаком с запахом. Но ни один участник не связывал запах путресцина со смертью или страхом. Это потому, что наш сознательный ум не видит связи, но подсознательный ум делает.