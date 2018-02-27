вторник, 27 февраля 2018 г.
В любом случае, я ориентирована на российскую эстраду и русскоговорящую публику. Не вижу смысла исполнять западные песни в России. Инна Литвин
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Старейшая российская актриса умерла от рака

Старейшая российская актриса умерла от рака

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Свеча. Иллюстративный снимок.

ФОТО: Õhtuleht/Scanpix

В Москве скончалась старейшая актриса, народная артистка СССР, лауреат Сталинской премии Татьяна Карпова. Ей было 102 года.

Карпова умерла дома в окружении близких. Как рассказали родственники актрисы, последний месяц Татьяна Михайловна не могла ходить – она была прикована к постели, передают Dni.

Татьяна Карпова впервые вышла на сцену в 13-летнем возрасте в постановке «Маклена Граса». С 1938 года работала в Театре имени Маяковского, который в то время назывался Театром Революции. Играла в спектаклях с Арменом Джигарханяном и Александром Лазаревым.

Оставить сцену актрисе пришлось из-за травмы. Она сломала шейку бедра и после ряда неудачных операций уже не смогла работать на прежнем уровне. Также у Татьяны Михайловны диагностировали рак кожи.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ