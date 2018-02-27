Старейшая российская актриса умерла от рака

Карпова умерла дома в окружении близких. Как рассказали родственники актрисы, последний месяц Татьяна Михайловна не могла ходить – она была прикована к постели, передают Dni.

Татьяна Карпова впервые вышла на сцену в 13-летнем возрасте в постановке «Маклена Граса». С 1938 года работала в Театре имени Маяковского, который в то время назывался Театром Революции. Играла в спектаклях с Арменом Джигарханяном и Александром Лазаревым.