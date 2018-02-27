Эстонская певица Таня Михайлова опубликовала трогательный снимок

На днях Таня опубликовала снимок с цветами и плюшевым медвежонком, которые ей подарили в связи с радостным событием.

«Большое вам спасибо за все поздравления, пожелания, цветы и подарки. Мы искренне благодарим вас! Таня, Микк и маленький босс Саар», - с юмором подписала певица слова благодарности.