Эстонская певица Таня Михайлова опубликовала трогательный снимок
27 февраля 2018 г., 10:37
Певица Таня Михайлова-Саар и ее супруг, музыкант Микк Саар, на прошлой неделе стали родителями. Сын музыкальной пары появился на свет 16 февраля.
На днях Таня опубликовала снимок с цветами и плюшевым медвежонком, которые ей подарили в связи с радостным событием.
«Большое вам спасибо за все поздравления, пожелания, цветы и подарки. Мы искренне благодарим вас! Таня, Микк и маленький босс Саар», - с юмором подписала певица слова благодарности.