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Эстонская певица Таня Михайлова опубликовала трогательный снимок

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ФОТО: Andrei Ozdoba

Певица Таня Михайлова-Саар и ее супруг, музыкант Микк Саар, на прошлой неделе стали родителями. Сын музыкальной пары появился на свет 16 февраля.

На днях Таня опубликовала снимок с цветами и плюшевым медвежонком, которые ей подарили в связи с радостным событием.

«Большое вам спасибо за все поздравления, пожелания, цветы и подарки. Мы искренне благодарим вас! Таня, Микк и маленький босс Саар», - с юмором подписала певица слова благодарности.

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