Учителя физкультуры эстонской школы обвиняют в организации попоек

Выбранный «Отцом года 2007» председатель местного волостного совета Маргус Клаар, работает в школе Кулдре учителем физкультуры. Как утверждается, он устраивает в помещениях учебного заведения попойки с друзьями. Есть фото.

Сам мужчина не отрицает факт времяпрепровождения в школе вместе с друзьями. «Я не знаю, о чем идет речь, но такой вещи, как проведение попоек в школе.... не знаю, придите и проверьте», - сказал мужчина.

Мужчина добавляет, что в нерабочее время после турниров иногда выпивают в помещении школы один-два пива. «Бутылки из рук пьющих я не выхватывал. Правильно ли это или нет, не могу сказать», - комментирует работающий в школе учитель. «Считать попойками эти банные вечера, когда мужчины приходили и выпивали несколько банок пива, никак нельзя», - сказал в объяснении Маргус Клаар.

«В год, быть может, один или два турнира – обычно они во время Рождества или Иванова дня, но это в неучебное время, - говорит мужчина Elu24. – Но такого не было, чтобы кто-то был пьяный в школе. Есть один гость, который иногда приходит пьяным, но он безобидный братишка, пару раз покидает мяч и уходит», - говорит учитель Клаар.

По его словам, случай в Кулдре – не единственный. «Если в неучебное время проходит какой-то турнир, то почти по всей Эстонии после него пьют пиво», - говорит учитель.

Разрешено ли употребление алкоголя на территории учебных заведений?

Консультант департамента коммуникаций Министерства образования Эстонии Стен Отсмаа: «На территории школы и в ее помещениях нельзя употреблять алкоголь в учебное или воспитательное время».

У Министерства юстиции другая позиция по этому вопросу. Пресс-секретарь ведомства Кристин Раммус говорит: «Согласно 55 пункту 5 параграфа Закона о защите правопорядка запрещено употреблять алкоголь в дошкольных детских учреждениях, в детском саду-начальной школе, в основной школе, в гимназии, школе по интересам, в детском лагере и на их территории».

По словам Раммус, согласно УК ЭР, это наказуемо. До 100 штрафных единиц или арестом.

Директор школы Кулдре Андрус Компус, предположительно, ничего не знает о попойках не территории школы.