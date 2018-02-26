Ставшая фильмом года секс-драма шокировала кинокритиков
26 февраля 2018 г., 15:23
Главную награду 68-го Берлинского кинофестиваля вручили секс-драме Адины Пинтилие «Не прикасайся». Выбор жюри шокировал публику, а фильм был разгромлен кинокритиками, пишет Deutsche Welle.
Завоевавшая «Золотого медведя» лента получила одну из самых низких оценок профильного журнала Screen International — 1,5 балла из четырех.
Кинокритики газеты The Guardian назвали «Не прикасайся» скучной и бесполезной картиной «с глупым подходом к мнимой теме интимности, которая нелепо разбавляется европейскими клише о БДСМ, альтернативной сексуальной ориентации, фетишизме и эксгибиционизме».
Победу секс-драмы посчитали настоящим бедствием для Берлинале.