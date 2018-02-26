Ольга Бузова выступила с официальным заявлением по поводу своего замужества

Накануне Ольга Бузова сделала официальное заявление по поводу своего статуса. В своем микроблоге она опубликовала ролик, в котором сказала, что ее сердце свободно. Она добавила, что это такой намек. Потом в кадре появился ее соведущий по «Дому-2» Влад Кадони, которого Бузова вытолкнула из кадра, сказав ему, что это намек не для него, а для ее подписчиков. Однако Кадони снова появился в кадре, заявив, что Ольге все равно не найти никого лучше его. Заявление Ольги Бузовой можно увидеть ЗДЕСЬ.