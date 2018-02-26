Будьте начеку! Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 26 февраля по 4 марта

Нужно стремиться к наблюдению без резких действий. Как только вы поймете, что можно действовать, берите своё и скрывайтесь снова в тень.

Это напоминает тактику хищника, который осторожно выслеживает свою жертву. Будьте такими же. Не рвитесь доказывать или показывать что-то другим людям.

Скорпион

Скорпионам нужно будет как можно более осторожно общаться с людьми из-за развитой эмпатии. Ваша чувствительность будет повышенной в начале недели из-за активной Луны. Особенно актуально все это будет в понедельник, когда Луна окажется в Знаке Рака. Следующие два дня пройдут уже под эгидой Знака Льва. Вам будет гораздо проще оценивать ситуацию здраво. Далее пойдет этап нейтральной Луны в Деве и Весах, так что снова придется сдерживать свое безрассудство.

Эмпатия будет работать и в положительную сторону, ведь вам удастся понять, кто из вашего окружения что-то недоговаривает или действует против вас.

Марс в Стрельце будет стабильным все время. Это очень хорошая новость, равно как и новость о том, что ни одна планета не станет ретроградной. Сохраняйте желание двигаться вперед. У вас все получится.

Стрелец

Стрельцам невероятное спокойствие планет и Солнца сулит энергетический подъем. Ваше настроение будет медленно подниматься вверх с понедельника по самое воскресенье.

Конец недели станет для вас временем удачи и хорошего настроения, так что постарайтесь как следует поработать, разрешить все свои самые важные проблемы и перестать бояться того, чего не следует. В плане страхов у вас может появиться несколько новых аспектов, которым стоит уделить особое внимание. Возможно, вы будете бояться проверок на прочность. Не стоит уходить от этого, потому что люди, которые вас окружают, смогут увидеть всю силу вашего характера. Не отступайте назад при виде проблем — идите им навстречу, чтобы это походило на активную защиту. Звезды и планеты на вашей стороне.

Козерог

Встречайте неурядицы с чувством юмора, которое поможет вам сохранить свою удачу. Рядом пусть останутся только те, кому вы реально доверяете. Остальные люди должны заслужить ваше доверие. Покровительствуйте слабым и защищайте их, чтобы в будущем они смогли отплатить вам тем же.

Не стоит ставить себя выше остальных, а также идти по головам к намеченным целям. В конце недели Луна станет сильнее, поэтому придется довериться здравому смыслу. В начале недели опасность будет немного меньшей, но все советы останутся для вас актуальными. Боритесь за свое будущее, не забывая о том, что некоторым людям может потребоваться срочная помощь. Идя на жертвы, вы пойдете не по минному полю, а по тропе счастья и фортуны.

Водолей

Вселенная напомнит вам на этой неделе о принципе бумеранга, если вы решите, что можно обижать людей безнаказанно. Если вы пойдете по пути наименьшего сопротивления, то вам придется столкнуться с определенными последствиями. Берите на себя ответственность за свои поступки, иначе вас могут перестать уважать близкие люди. Это будет прекрасное время для дорогостоящих приобретений, для изменения имиджа и смены обстановки.

Можно в начале марта и конце февраля смело отправляться в путешествия, уходить в отпуск, искать новые увлечения.

Единственное, что звезды и планеты точно запрещают — это идти на поводу у своих пороков и слабостей. Дело в том, что они могут захватить вас полностью, поэтому осторожность прежде всего.

Рыбы

Эгоизм в любви и по отношению ко всем, кто вас окружает, — это не лучший способ сделать грядущую неделю удачной. Звезды ждут от вас полной самоотдачи и самопожертвования. Это самое лучшее, что может произойти с вами сейчас.