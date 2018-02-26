Учeные выяснили, люди какого года рождения наиболее склонны к ожирению

Исследователи рассказали, что у более чем 70 процентов миллениалов будут наблюдаться проблемы с лишним весом в возрасте от 35 до 44 лет. При этом отмечается, что у людей, которые родились в период с 1945 по 1955 год, лишь пять из десяти человек имели избыточный вес в этом возрасте.

«Лучший способ сохранить здоровый вес — есть больше фруктов, овощей и другой волокнистой пищи, при этом сократить количество употребляемой вредной еды», — рассказала профессор Линда Баулд.

По мнению эксперта, родившиеся в период с начала 1980-х по середину 1990-х годов поддерживают курс на здоровое питание, однако «ничто не превзойдёт сбалансированную диету».

В организации Cancer Research UK также предупредили, что ожирение и лишний вес связаны с 13 видами рака, в том числе с раком груди, кишечника и почек.