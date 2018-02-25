Девушка накачала ягодицы за 16 000 евро, а теперь боится, что они взорвутся

Из-за страха за свою пятую точку ей часто снятся кошмары и у неё случаются панические атаки.

Стар подсела на пластическую хирургию в 18 лет. С тех по она потратила $350 тыс. на свое преображение. Помимо операции на ягодицы у нее на счету уже четыре операции на грудь, три операции в паховой области, пять процедур липосакции, четыре ринопластики, операции на соски и контурирование лица. Стар регулярно тратится на ботокс, гель для увеличения губ, лифтинг и прочую мелочь вроде ухода за ресницами и лазерные процедуры, пишет Лайф со ссылкой на Daily Mail.

ФОТО: Pete Goddard/Caters News/Caters News Agency

Последнее, что не устраивало Стар, это её ягодицы. Она договорилась с турецкой клиникой пластической хирургии об операции. Чтобы подготовиться к ней, девушка поправилась на шесть килограммов.

«После того как я набрала вес, мой жир выкачали из бедер, рук и живота. Мне предложили оптимальный вес будущих имплантов, и я увеличила его в два раза!», - говорит Стар.

В декабре Стар легла под нож, как она думала, в последний раз. Но результат оказался не таким, какого она ожидала. Лишь через пять недель девушка впервые смогла сесть на диван. Она признаётся, что чувствует, как импланты двигаются в её ягодицах, и что все-таки она перебрала с их массой...

ФОТО: Caters News Agency/Caters News Agency

«Недавно во время шоппинга в ИКЕА одной покупательнице пришлось руками поворачивать голову мужа, чтобы тот перестал смотреть на мои ягодицы», - говорит она.