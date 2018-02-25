Вдовец нашел себе копию жены через три месяца после похорон

31-летняя Эмми Коатс, жена Джека, узнала о своём раке щитовидной железы в январе 2016-го. Врачи сообщили, что её можно было бы излечить, если бы она прошла обследование на полгода раньше, пишет the Sun.

Сразу после диагноза влюблённые, которые знают друг друга с 11-летнего возраста, поспешили завести ребёнка. Джек хотел, чтобы у его умирающей Эмми был шанс стать матерью. После двух неудачных попыток забеременеть они согласились на суррогатное материнство.

«Лиза так много сделала и продолжает делать для меня, всей семьи и всех друзей Эмми. Но больше всего она сделала для Эмми, она дала ей надежду, которой моя жена жила последние месяцы жизни», - говорит он.

Новость о беременности суррогатной матери подтвердилась через три недели. Эмми ушла в мир иной с мыслью о том, что оставила после себя потомство. Но через некоторое время Джек узнал, что беременность суррогатной матери была внематочной...

«Я уверен, что малыш пребывает с моей усопшей женой Эмми на небесах. Я всё ещё разговариваю с ней каждый день. Мне нравится думать, что она где-то там, смотрит и слушает меня...», - сказал Джек журналистам.

Буквально через несколько месяцев Джек повстречал Дженни. Почему она? Ответ налицо!

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Сейчас Джек планирует пробежать 10 благотворительных марафонов в память о жене. Чтобы начать тренировки, он вместе со своей новой избранницей решил отправиться в Ирландию. Перед самой поездкой он впервые выложил фото своей новой избранницы в "Инстаграм", и многие подписчики были удивлены её схожестью с Эмми. Кто-то поддержал Джека, а кто-то, как, например, сестра Эмми, обвинила его в отсутствии каких-либо чувств к их семье.