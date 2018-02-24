Актриса из фильма «Ноттинг Хилл» Эмма Чэмберс умерла в возрасте 53-х лет

О смерти актрисы журналистам сообщил ее агент Джон Грант.
Британская актриса Эмма Чэмберс, наиболее известная зрителям по роли в романтической комедии «Ноттинг Хилл» (Notting Hill, 1999), скончалась в среду на 54-м году жизни. Об этом в субботу сообщила газета The Guardian со ссылкой на агента актрисы Джона Гранта, сообщает TASS.
«Мы опечалены сообщить о преждевременной смерти, наступившей по естественным причинам, известной актрисы Эммы Чэмберс», - приводит издание слова Гранта. Он добавил, что актриса «принесла смех и радость многим, и ее будет сильно не хватать».
Чэмберс родилась 11 марта 1964 года в городе Уэстклифф-он-Си (графство Эссекс). На счету актрисы числятся роли в сериалах «Викарий из Дибли» (The Vicar of Dibley, 1994-2007) и «Каким вы хотите меня?» (How Do You Want Me?, 1998-1999).