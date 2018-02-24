Доброе утро! Вот кому этот день принесет удачу согласно гороскопу на 24 февраля!

Сейчас закладывается фундамент будущих перемен в работе и личной жизни. В сфере романтических отношений избегайте опрометчивых поступков; даже если новое увлечение дарит массу приятных эмоций, это вовсе не значит, что можно забыть о логике и здравом смысле, пишет Дворец.

Овен

Возможны трудности в семейных отношениях, найти общий язык с родственниками удастся далеко не каждому Овну. Будьте готовы к резкой критике в свой адрес, и постарайтесь адекватно реагировать на замечания – вполне вероятно, что некоторые из них содержат в себе здравое зерно. Любимый человек будет настроен более миролюбиво, что сделает романтическое свидание весьма приятным.

Неплохой день для работы, профессиональные успехи будут весьма значительными, если вы возьметесь за дело с энтузиазмом. Одобрение коллег и руководства звезды обещают тем, кто занимается реализацией собственных планов, а не воплощает в жизнь чужие идеи.

Телец

Жизненный потенциал высок, и вы сможете справиться с огромным количеством дел, избежав при этом переутомления. Можно проводить встречи, заключать соглашения с новыми партнерами. Не упустите благоприятный момент для обсуждения финансовых вопросов. Служащие при известной настойчивости могут добиться повышения заработной платы или улучшения условий труда.

Порадуют встречи с друзьями, да и романтические свидания не оставят желать лучшего. В семейных отношениях присутствует некоторая напряженность, приходится идти на уступки, чтобы избежать затяжного конфликта с самыми близкими людьми. Уделите внимание детям: они нуждаются в вашей поддержке и советах.

Близнецы

Существует опасность для здоровья. Вы поступите благоразумно, если откажетесь от рискованных занятий, проведете профилактические процедуры и будете соблюдать диету. День будет непростым, но интересным; преодолевая трудности, опирайтесь на логику и здравый смысл – это сделает путь к поставленной цели более легким.

Очень важна поддержка друзей и любимого человека; именно к ним следует обращаться за советом или помощью. Родственники настроены менее дружелюбно и склонны предъявлять к вам высокие требования. Постарайтесь не доводить дело до конфликтов: обмен упреками и претензиями не приведет ни к чему хорошему.

Рак

От поездок лучше воздержаться: они могут не лучшим образом сказаться на вашем здоровье и вряд ли принесут ожидаемые плоды. Члены семьи нуждаются в вашем внимании и помощи; постарайтесь больше времени провести дома, чтобы они не чувствовали себя забытыми. Вероятность романтических знакомств весьма высока, но развитие отношений преподнесет вам неприятные сюрпризы.

С профессиональной точки зрения день вполне благоприятен. Можно как завершать старые дела, так и браться за новые – в обоих случаях вам будет сопутствовать удача. Коллеги помогут справиться с мелкими проблемами, а руководство охотно укажет путь к преодолению серьезных трудностей.

Лев