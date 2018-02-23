Вот какие девушки быстрее других соглашаются на секс!

По данным опроса, опытные девушки, которые знают, чего хотят от близости, соглашаются на секс реже, чем скромницы, так как последние чаще не против интима из вежливости. Исследование основано на ответах около семи тысяч гетеросексуальных респонденток, пишет Lifter.

Исследовательница Хизер Кетри говорит, что девушки, понимающие, что с ними знакомятся для секса на одну ночь, склонны отказывать мужчинам. Она добавила, что такие женщины знают, чего хотят от интима.

Они основываются на своем опыте, а подобного рода интрижки их не интересуют.

Кетри уверена, что её работа важна в современном социуме, ведь знания в этой области способны уберечь сексуальную и личную жизнь молодых людей.

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«Вовлечение в нежелательные половые связи всегда имеет отрицательные последствия для женщин, в том числе психологические травмы», — говорит Кеттри.

Она считает, что нужно снять запрет с темы секса, которая до сих пор считается неуместной для освещения в СМИ: «Общественное порицание настраивает женское и мужское общество друг против друга. Все прекрасно понимают, что у молодых людей есть сексуальное влечение к противоположному полу. Зачастую они реализуют его через партнёров, которые к этому не готовы, что неминуемо приведёт к насилию».

В ходе опроса 61,97% женщин сообщили, что в их жизни инициатором секса чаще всего выступал мужчина, 31,78% — что для них удовольствие партнёра важнее собственного и 6,89% — что они соглашались на неприятные им сексуальные действия ради удовольствия партнёра.