Снова за свое: Волочкова опубликовала провокационный кадр

Анастасия похвасталась снимками с отдыха в Instagram. На одной из фотографий балерина демонстрирует свой фирменный шпагат, пишет Дни.ру.

"Не пытайтесь повторить этот трюк.. Можно упасть в воду с большой яхты 50-метровой", – подписала кадр Волочкова (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).

Для утренней прогулки знаменитость выбрала яркий купальник салатового цвета. Однако внимательные подписчики заметили, что в таком же наряде Настя щеголяла по Мальдивам.

"Я и то, каждый раз на отдых покупаю новые купальники и платица! А тут "знаменитость", в одном и том же несколько лет", "Видели мы уже эти трусы", "Она ходит в дырявых тапках , засаленных трениках и жирной башкой", "Сново эти дурацкие шлепки с цветами", "Купальник срочно поменять", – заявили фолловеры.

A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art) on Feb 22, 2018 at 9:47pm PST