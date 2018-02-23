Секс-скандал в Австралии: многодетный вице-премьер подал в отставку

«Я объявлю в понедельник утром, что покидаю пост лидера Национальной партии и заместителя главы правительства Австралии», — сообщил Джойс журналистам. Он добавил, что останется работать в парламенте в качестве депутатата.

Скандал разгорелся примерно неделю назад, когда стало известно, что политик завел роман со своим бывшим медиаконсультантом Вики Кэмпион.

Женщина теперь ждет от него ребенка, передает Korrespondent. При этом Джойс уже 24 года находится в браке, у них с женой четверо детей. Также он проводил кампанию за семейные ценности.

Теперь в отношении вице-премьера выдвинули обвинение в сексуальных домогательствах. По словам пресс-секретаря политика, Джойс назвал заявление ложным и клеветническим и попросил полицию разобраться. Какие-либо подробности не сообщаются. Политик отрицает обвинения в домогательствах, но указывает, что подобные слухи подтолкнули его к уходу с поста.