пятница, 23 февраля 2018 г.
«Обнимайте своих любимых четвероногих друзей, целуйте их, радуйтесь вместе с ними!» Юлия Календа
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Party
  • 25 лет без промаха: «Ночные Снайперы» едут в Таллинн с большим концертом

25 лет без промаха: «Ночные Снайперы» едут в Таллинн с большим концертом Не пропустите!

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Pressifoto

Мишень выбрана: 11 июня Диана Арбенина и ее «Ночные Снайперы» откроют охоту за сердцами таллинских любителей рок-н-ролла. Все хиты за 25 лет: от «31 весны» и «Морячка» до «Разбуди меня» и «ЦОЯ» в старых и новых аранжировках таллинцы и гости столицы услышат  в концертном доме Nordea.

«Ночные Снайперы» и их бессменный лидер Диана Арбенина – истинная легенда, вышедшая за границы традиционного понимания русского рока. Диана постоянно экспериментирует со звучанием, создала уже более двух сотен песен и продолжает творить волшебство.

Группа «Ночные Снайперы» образовалась в 1993 году в городе Санкт-Петербурге и стала играть рок. За 24 года существования группа: записала более 10 номерных альбомов, а также множество хитов, концертных CD и DVD; проехала с концертами все регионы России, страны СНГ, страны Западной Европы, Прибалтики, Юго-Восточной Азии, Израиль, ОАЭ, США, Канаду, Австралию, Японию и Китай.

Похоже, в 2018-м у Дианы Арбениной снова будет по 48 часов в сутках. Уже к 4 февраля «Снайперы» подготовили премьеру клипа «Грустные люди», главную роль в котором сыграла сама исполнительница. Партнером по съемкам стал друг певицы, российский актер Артур Смольянинов – по мнению Дианы, «один из самых невероятных грустных людей», встретившихся на ее пути.

11 июня на мушке «Ночных Снайперов» окажутся сердца таллинских поклонников. Соскучившуюся по фирменному напору и откровенности Арбениной, по драйву и энергетике группы публику ждут новая сценография и неожиданные аранжировки привычных песен. Таллинские поклонники снова сорвут голоса, подпевая любимым хитам, среди которых «Грустные люди», «ЦОЙ», «Лети моя душа», «Южный полюс», «оченьхотела». Обязательно будет и любимый уже несколькими поколениями гимн молодости «31 весна», которую каждый раз подхватывают сам город, магистрали и дома.

Внимание! В этот день на концерте будет стоячая фан-зона, только 400 билетов. Все остальные места, начиная с 9-го ряда - сидячие!

ФОТО: Pressifoto

Актуально

Читать также

НАВЕРХ