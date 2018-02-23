Причуды беременных? Кейт Миддлтон сделала татуировку (ФОТО)

Кейт Миддлтон станет матерью в третий раз всего через два месяца. Но несмотря на поздний срок беременности, герцогиня Кембриджская не спешит в декретный отпуск. 21 февраля Кэтрин вместе с супругом, принцем Уильямом, с официальном визитом прибыла в графство Тайн и Уир, в город Сандерленд. Во время этой поездки герцогиня решилась на тату, пишет Woman.