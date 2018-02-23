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  • Причуды беременных? Кейт Миддлтон сделала татуировку (ФОТО)

Причуды беременных? Кейт Миддлтон сделала татуировку (ФОТО)

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ФОТО: MEGA/MEGA

Кейт Миддлтон станет матерью в третий раз всего через два месяца. Но несмотря на поздний срок беременности, герцогиня Кембриджская не спешит в декретный отпуск. 21 февраля Кэтрин вместе с супругом, принцем Уильямом, с официальном визитом прибыла в графство Тайн и Уир, в город Сандерленд. Во время этой поездки герцогиня решилась на тату, пишет Woman.

Похоже, третья беременность дается Кейт Миддлтон легче предыдущих. В апреле этого года она родит мужу третьего малыша, но в декрет до сих пор не ушла.

На днях герцог и герцогиня Кембриджские побывали в городе Сандерленде, где посетили местную пожарную станцию, которая недавно была переделана в музыкальный и художественный центр для детей и подростков.

ФОТО: MEGA/MEGA

Герцогиня даже попросила одну из присутствующих девушек «набить» ей татуировку.

ФОТО: MEGA/MEGA

Конечно же, в настоящий салон супруга принца Уильяма не отправилась — ей нанесли временный узор хной. Результатом Кейт Миддлтон осталась полностью довольна, хотя и поинтересовалась, как тату будет сходить и когда полностью исчезнет. Также герцогиня попросила девочек упаковку бинди для двухлетней принцессы Шарлотты.

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