39-летняя актриса Рэйчел Макадамс ждет первенца
23 февраля 2018 г., 9:34
Канадская актриса Рэйчел Макадамс ждет ребенка, сообщают западные СМИ. Стало известно, что 39-летняя звезда забеременела от бойфренда — американского сценариста Джейми Линдена.
По информации журнала Life&Style, сейчас Макадамс находится примерно на седьмом месяце беременности, но тщательно это скрывает.
О романтических отношениях Макадамс и Линдена стало известно в апреле 2016 года. Отмечается, что будущий малыш станет первенцем для актрисы и ее возлюбленного.
Известность Рэйчел Макадамас получила благодаря фильму «Идеальный пирог», за роль в котором была номинирована на Genie Award. Затем она сыграла Реджину Джордж в картине «Дрянные девчонки» и Элли в «Дневнике памяти». В ее копилке есть премия Гильдии актеров и награда MTV Movie Awards.