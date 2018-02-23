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39-летняя актриса Рэйчел Макадамс ждет первенца

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ФОТО: Jordan Strauss/AP

Канадская актриса Рэйчел Макадамс ждет ребенка, сообщают западные СМИ. Стало известно, что 39-летняя звезда забеременела от бойфренда — американского сценариста Джейми Линдена.

По информации журнала Life&Style, сейчас Макадамс находится примерно на седьмом месяце беременности, но тщательно это скрывает.

О романтических отношениях Макадамс и Линдена стало известно в апреле 2016 года. Отмечается, что будущий малыш станет первенцем для актрисы и ее возлюбленного.

Известность Рэйчел Макадамас получила благодаря фильму «Идеальный пирог», за роль в котором была номинирована на Genie Award. Затем она сыграла Реджину Джордж в картине «Дрянные девчонки» и Элли в «Дневнике памяти». В ее копилке есть премия Гильдии актеров и награда MTV Movie Awards.

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