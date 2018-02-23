39-летняя актриса Рэйчел Макадамс ждет первенца

По информации журнала Life&Style, сейчас Макадамс находится примерно на седьмом месяце беременности, но тщательно это скрывает.

О романтических отношениях Макадамс и Линдена стало известно в апреле 2016 года. Отмечается, что будущий малыш станет первенцем для актрисы и ее возлюбленного.