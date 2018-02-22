Пять необычных реакций на погоду расскажут все о вашем организме

Как только на улице появляется вполне приятный для окружающих морозец, вас хоть в гроб клади. Голова раскалывается, все плывет. И именно такие реакции могут указать на то, что именно с вами не в порядке.

Пять главных реакций, на которые нельзя не обращать внимания:

1. От морозного воздуха резко перехватывает дыхание

Это говорит о нарушении дыхательного центра. Если потом еще и кашель сухой начинается, то похоже на недолеченное воспаление бронхов. Есть смысл сходить к лору или пульмонологу и проверить функцию дыхания.

Также это может быть первым проявлением ишемической болезни сердца. Реакция в виде дыхательного спазма при попадании холодного воздуха – один из частых симптомов начинающейся стенокардии. В группе риска - мужчины 45-55 лет. Если добавляются такие симптомы, как одышка при физнагрузках, слабость, бледность или синеватый оттенок губ - срочно к кардиологу.

2. При похолодании начинает болеть или кружиться голова

Вариантов два: либо проявление холодовой аллергии, когда луковицы волос становятся чувствительны к холодному воздуху, либо микроспазмы сосудов головного мозга, что сигналит о начале атеросклероза (образовании холестериновых бляшек на сосудах и, как следствие, сужении их просвета). Если такое стало происходить часто, желательно посетить невролога и сдать анализ крови на липидный профиль.

3. Сильно обветривает лицо, сохнет и трескается кожа на руках и губах

Это означает, что плохо усваиваются жирорастворимые витамины (в частности витамин Е). Так часто бывает при нарушениях пищеварения, особенно гастритах. Не принимайте бесконтрольно антацидные средства. Не приучайтесь гасить боль в желудке раствором соды: в итоге хуже будет. Также не исключено, что есть проблемы с печенью. Мужайтесь, настал ваш черед занять очередь к гастроэнтерологу.

4. Зимой на локтях появились участки огрубевшей кожи

Знак общего снижения иммунитета и нехватки витаминов А и группы В. Так что обязательно включайте в свое меню свежую морковь, зеленые листовые салаты, печень трески, палтуса, печень говяжью, яйца. А быстро смягчить сухие локти можно с помощью компрессов из теплого оливкового масла (20 минут перед сном в течение недели).

5. Даже если тепло одеты, в промозглую погоду все время зябко и руки холодные