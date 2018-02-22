Пять необычных реакций на погоду расскажут все о вашем организме

От похолодания болит голова? От ветра перехватывает дыхание? По тому, как именно разные системы вашего организма реагирует на определенные погодные изменения, можно многое рассказать о здоровье. Как вовремя распознать опасные симптомы, KP рассказала кардиолог Тамара Огиева.
Как только на улице появляется вполне приятный для окружающих морозец, вас хоть в гроб клади. Голова раскалывается, все плывет. И именно такие реакции могут указать на то, что именно с вами не в порядке.
Пять главных реакций, на которые нельзя не обращать внимания:
1. От морозного воздуха резко перехватывает дыхание
Это говорит о нарушении дыхательного центра. Если потом еще и кашель сухой начинается, то похоже на недолеченное воспаление бронхов. Есть смысл сходить к лору или пульмонологу и проверить функцию дыхания.
Также это может быть первым проявлением ишемической болезни сердца. Реакция в виде дыхательного спазма при попадании холодного воздуха – один из частых симптомов начинающейся стенокардии. В группе риска - мужчины 45-55 лет. Если добавляются такие симптомы, как одышка при физнагрузках, слабость, бледность или синеватый оттенок губ - срочно к кардиологу.
2. При похолодании начинает болеть или кружиться голова
Вариантов два: либо проявление холодовой аллергии, когда луковицы волос становятся чувствительны к холодному воздуху, либо микроспазмы сосудов головного мозга, что сигналит о начале атеросклероза (образовании холестериновых бляшек на сосудах и, как следствие, сужении их просвета). Если такое стало происходить часто, желательно посетить невролога и сдать анализ крови на липидный профиль.
3. Сильно обветривает лицо, сохнет и трескается кожа на руках и губах
Это означает, что плохо усваиваются жирорастворимые витамины (в частности витамин Е). Так часто бывает при нарушениях пищеварения, особенно гастритах. Не принимайте бесконтрольно антацидные средства. Не приучайтесь гасить боль в желудке раствором соды: в итоге хуже будет. Также не исключено, что есть проблемы с печенью. Мужайтесь, настал ваш черед занять очередь к гастроэнтерологу.
4. Зимой на локтях появились участки огрубевшей кожи
Знак общего снижения иммунитета и нехватки витаминов А и группы В. Так что обязательно включайте в свое меню свежую морковь, зеленые листовые салаты, печень трески, палтуса, печень говяжью, яйца. А быстро смягчить сухие локти можно с помощью компрессов из теплого оливкового масла (20 минут перед сном в течение недели).
5. Даже если тепло одеты, в промозглую погоду все время зябко и руки холодные
Пожалуй, пора проверить щитовидку: нарушение выработки ее гормонов вызывают ухудшение терморегуляции организма. Наиболее чувствительна к гормональным сбоям щитовидки центральная нервная система. Другие симптомы: повышенная возбудимость, раздражительность, плаксивость, бессонница, похудение при повышенном аппетите, у женщин - расстройство месячного цикла.