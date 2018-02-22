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Девушка спасла сестру, диагностировав инсульт по видеосвязи

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Смартфон.

ФОТО: Scanpix

Жительница Манчестера с помощью мессенджера увидела признаки инсульта у сестры и вызвала врачей.

Жительница Манчестера смогла диагностировать инсульт своей сестры по видеосвязи. Девушка не растерлась и вызвала скорую, сообщает Life.ru со ссылкой на Би-би-си.

По рассказу сестёр, они общались по видеосвязи. Девушки живут на разных континентах — в этот день Опокуа Квапонг из Нью-Йорка связалась с своей близкой родственницей Адумеа Сапонг из Манчестера с помощью мессенджера. Сапонг заметила, что её сестра выглядела странно — у неё было перекошенное лицо, девушка с трудом произносила слова. Сапонг предложила Квапонг выпить стакан воды и принять аспирин, а сама набрала 911.

Благодаря тому, что жительница Манчестера вызвала скорую с другого континента, врачи успели госпитализировать Опокуа Квапонг. У девушки диагностировали прединсультное состояние — появление тромба в мозгу и паралич левой стороны тела.

По словам Опокуа, родственница спасла её жизнь. "Если бы не сестра, мы бы сейчас не разговаривали", — рассказала девушка журналистам. Напомним, что недавно благодаря новым технологиям жительнице США удалось спасти себя и ребёнка в ДТП. Девушка оказалась заблокированной в машине, но смогла вызвать экстренные службы с помощью умных часов.

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