Девушка спасла сестру, диагностировав инсульт по видеосвязи

Жительница Манчестера смогла диагностировать инсульт своей сестры по видеосвязи. Девушка не растерлась и вызвала скорую, сообщает Life.ru со ссылкой на Би-би-си.

По рассказу сестёр, они общались по видеосвязи. Девушки живут на разных континентах — в этот день Опокуа Квапонг из Нью-Йорка связалась с своей близкой родственницей Адумеа Сапонг из Манчестера с помощью мессенджера. Сапонг заметила, что её сестра выглядела странно — у неё было перекошенное лицо, девушка с трудом произносила слова. Сапонг предложила Квапонг выпить стакан воды и принять аспирин, а сама набрала 911.

Благодаря тому, что жительница Манчестера вызвала скорую с другого континента, врачи успели госпитализировать Опокуа Квапонг. У девушки диагностировали прединсультное состояние — появление тромба в мозгу и паралич левой стороны тела.