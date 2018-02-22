Почему секс втроем - не очень хорошая идея

В четвертом эпизоде второго сезона «Белой вороны» Лоуренс знакомится с двумя девушками в супермаркете. Он обнаруживает, что забыл кошелек, дамы оплачивают его покупки и приглашают в гости, пишет Menscult.ua.

Одна из девушек спрашивает Лоуренса, любит ли он песни The Weeknd – он отвечает, что да – и тут она начинает танцевать и целовать его (запомните этот прием, путь к сексу лежит через любовь к The Weeknd). Лоуренс, кажется, этого не ожидал, но ее подруга тоже присоединяется к поцелуям и все это выливается в секс втроем.

И все бы ничего, если бы герой не выдохся после первой же девушки и не оказался в неловкой ситуации, когда подружки уставились на него в ожидании следующей порции секса. Но его член так и не встал, а девушки разочарованно стали вспоминать любовников получше.

Так стоит ли принять аксиому, что секс втроем так же плох, как и секс в душе? Конечно, в порно все выглядит здорово – актера хватило бы не только на двух девушек, но и на пятерых, и все получают удовольствие.

Но возможно ли это в реальной жизни? У нас есть некоторые сомнения.

1

СОМНЕНИЕ

Завышенные ожидания

Секс с любимой девушкой – это всегда хорошо. А здесь вы еще и добавляете к вашему и без того хорошему сексу еще одного человека. И автоматически начинаете фантазировать, как прекрасно все пойдет и как ваше удовольствие удвоится или даже утроится. Ведь секс втроем – одна из главных эротических фантазий каждого мужчины. И, ожидая слишком многого и даже получив хороший секс, вы все равно остаетесь слегка недовольны результатом. Как говорится, чем меньше очаровываешься, тем меньше разочаровываешься (особенно, если вас надолго не хватит, ведь девушек-то сразу две).

Кстати про сразу двух. Все-таки секс – это химия, и шанс, что между всеми вами сразу проскочит искра, довольно мал. Ведь надо не только ладить один на один, но и находить общий язык (в первую очередь тела) втроем. Тем более что такие эксперименты могут пробудить в вашей девушке скрытые пристрастия, и они могут вам не понравиться.

2

СОМНЕНИЕ

Физика тел

Последние несколько лет в сериалах очень любят показывать секс втроем таким, какой он есть на самом деле – со всеми неловкими движениями и смущением. Но так было не всегда. Раньше мы наслаждались идеализированными сценами группового секса, где все точно знают, что делать. В реальности вы справитесь с тем, чтобы раздеть друг друга, но после обязательно встанет вопрос – а что дальше?

Нас, конечно, убеждают, что сексом втроем занимаются испокон веков, поэтому инстинкты возьмут верх и мы справимся со всем на автомате, но это суровый обман. К сожалению, мы не наделены талантами продюсеров порно, которые с легкостью рассказывают актерам, куда деть ногу, положить руку, какую принять позу, поэтому просто стараемся не уткнуться лицом в чью-то задницу.

3

СОМНЕНИЕ

Соперничество