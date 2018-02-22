Перед разводом муж Дженнифер Энистон нашел в доме любовные письма от Брэда Питта

Разрыв Дженнифер Энистон и Джастина Теру, с которым актриса была в браке два года, обрастает новыми слухами. Так, по информации Us weekly, причиной развода стали любовные письма от Брэда Питта, которые и нашел 49-летний актер. Записки якобы были написаны два года назад и все это время хранились в доме Энистон.

По словам источника, это были маленькие милые записочки, как, например, «Ты прекрасно сегодня выглядишь» или «Я уже соскучился».

«Джен заверила его, что эти записки ничего не значат для нее, но Джастин все равно не был в восторге. На него иногда наступало чувство незащищенности, как и в тот раз», - рассказал источник газеты.