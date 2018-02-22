Олег Митяев выступит в Таллинне

Олег Митяев непредсказуем и остроумен, он по-разному демонстрирует свой талант: то пишет известное «как здорово, что все мы здесь сегодня собрались», то пишет «Москвичку» и «Ночного гостя» для Михаила Шуфутинского.

Олег Митяев может подобрать ключ к сердцу каждого слушателя, неважно, какого он возраста и статуса. Узнать поближе Олега можете и Вы, побывав на его живом выступлении. Уже сейчас Вы можете купить билеты и услышать знаменитые композиции в новой аранжировке. Последнее время Олег выступает с аранжировщиком Леонидом Марголиным, с которым в своё время записывал альбомы «Лучшие песни», «Небесный калькулятор», «Нелучшие песни», «Ни страны, ни погоста», «Запах снега».