четверг, 22 февраля 2018 г.
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Муж зверски расправился с моделью Playboy и покончил с собой

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ФОТО: Instagram

Трагедия произошла в Кишиневе. Известная модель Playboy погибла от рук мужа. 

Известный стоматолог Алексей Митаки убил свою супругу, 31-летнюю модель Анастасию Чекати, после чего покончил с собой. Об этом сообщает Daily Mail.

Тело Анастасии было обнаружено в квартире в Кишиневе. Там же аварийные службы нашли трехнедельную дочку пары. Ребенка сразу же госпитализировали.

Жертва была убита ударом ножа в горло. Рядом находился плачущий младенец. К счастью, ребенок был невредим. Позже выяснилось, что убийца, перед тем как покончить с собой, позвонил родственникам и попросил, чтобы кто-нибудь позаботился о малышке.

Отношения супругов были далеки от идеальных: у стоматолога Алексея Митаки была другая семья. Он пришел в гости к Чекати, однако супруги поссорились. Злоумышленник схватил нож и ударил жену в горло, после чего совершил самоубийство.

Анастасия была известна в мире моды под псевдонимом Anastasia Cia. Карьера Чекати началась в 16 лет. Она участвовала в фотосессиях для журналов GQ, Playboy, Maxim, снималась в сериале под названием "Las Fierbinti" и других телепроектах, а также пела. С мужем Анастасия познакомилась в прошлом году в частной зубной клинике.

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