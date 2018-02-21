Полина Гагарина оказалась на краю гибели

Певица поделилась с поклонниками на своей странице в Instagram историей, которая произошла с ней на днях в Португалии. Звезда чуть не лишилась жизни в погоне за удачным кадром, пишет Дни.ру.
Артистка рассказала, что все случилось на берегу Атлантического океана, куда она приехала по работе. На фотосессии Полину Гагарину настигла огромная волна. Вода могла утащить ее в пучину, но супруг Дмитрий Исхаков вовремя подоспел ей на помощь.
"Муж достал свою камеру, я надела фэшн юбчонку, встала спиной к океану и начала принимать свои коронные позы. (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.). И тут… чую что– то прохладное по ногам разливается, потом сильнее, а потом крики, все машут руками, летящая юбка повращается в мокрый ооочень тяжелый "якорь", который не дает мне возможности и шагу ступить и ... Ооооооо (так я закричала от холода) Атлантика накрывает меня почти с головой… и начинается борьба со стихией", – поделилась певица. К счастью, беды удалось избежать.
"Но Слава Богу, мой муж оказался настоящим суперменом (не зря стоит в планке каждый день) и спасает меня!!!", – добавила Гагарина. Однако страшный инцидент не испортил влюбленным день – они продолжили фотосъемку. Знаменитость поделилась снимками произошедшего, которые ей прислали туристы. На кадрах видно, как муж подбежал к артистке и пытается помочь ей выбраться из воды.
Отметим, что это второй брак певицы. В первый раз Гагарина вышла замуж в 2007 году – за актера Петра Кислова, от которого родила сына Андрея. Однако семейная идиллия долго не продлилась. Три года спустя певица и артист оформили развод.