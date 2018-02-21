Полина Гагарина оказалась на краю гибели

Артистка рассказала, что все случилось на берегу Атлантического океана, куда она приехала по работе. На фотосессии Полину Гагарину настигла огромная волна. Вода могла утащить ее в пучину, но супруг Дмитрий Исхаков вовремя подоспел ей на помощь.

"Муж достал свою камеру, я надела фэшн юбчонку, встала спиной к океану и начала принимать свои коронные позы. (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.). И тут… чую что– то прохладное по ногам разливается, потом сильнее, а потом крики, все машут руками, летящая юбка повращается в мокрый ооочень тяжелый "якорь", который не дает мне возможности и шагу ступить и ... Ооооооо (так я закричала от холода) Атлантика накрывает меня почти с головой… и начинается борьба со стихией", – поделилась певица. К счастью, беды удалось избежать.

A post shared by Polina Gagarina (@gagara1987) on Feb 21, 2018 at 12:24am PST

"Но Слава Богу, мой муж оказался настоящим суперменом (не зря стоит в планке каждый день) и спасает меня!!!", – добавила Гагарина. Однако страшный инцидент не испортил влюбленным день – они продолжили фотосъемку. Знаменитость поделилась снимками произошедшего, которые ей прислали туристы. На кадрах видно, как муж подбежал к артистке и пытается помочь ей выбраться из воды.