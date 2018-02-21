После определенного возраста джинсы лучше не носить, и вот почему!

Джинсы – чуть ли не основной вид одежды в наших шкафах, но недавнее неожиданное исследование утверждает, что вы должны отказаться от них при достижении определенного возраста.

Исследование показало, что люди после 53 лет испытывают сильный стресс во время покупки джинсов. При этом шесть процентов становятся настолько расстроенными, что не в силах сдержать слезы.

Поиск идеальной пары джинсов – очень сложный процесс, и исследования показали, что женщины тратят на это вдвое больше времени, чем мужчины. В среднем 8 дней!

Но как только мы находим те самые – удобные и красивые, нам еще труднее их отпустить. 40 процентов взрослых признались в том, что у них до сих пор в шкафу лежат джинсы лишь потому, что они надеются когда-нибудь снова их надеть.