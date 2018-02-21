Эксклюзивное видео: нарвитян засыпали каверзными вопросами про 24 февраля. Смотрите, как они вышли из положения!
21 февраля 2018 г., 12:17
Уже в эту субботу, 24 февраля, Эстония отметит 100-летний юбилей. По случаю этого праздника уже проходят различные торжественные мероприятия по всей стране, а города по-особенному украшаются.
Портал Limon.ee незадолго до самого главного эстонского праздника этого года побывал в нарвском торговом центре Fama и выяснил, что знают жители этого города о праздновании Дня независимости Эстонии и что желают нашей стране в честь ее 100-летия.