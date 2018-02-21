Под фотографией девушка написала, что нашла близнеца в другом теле и нарекает его "турецким братом". Некоторые подписчики отреагировали саркастически: "Это брат твой не похожа (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)"; "Уже другой мужик?!а где предыдущий?". Многие выразили свои переживания за семью модели: "куда ты дела Бредли Купера????"; "Такие горячие фото, да еще и с турком, я думаю, кто-то будет сильно ревновать!.. А как же Брэдли Купер?"; "С братом так не фоткаются… Брат? Я один тут считаю, что фото выглядит немного неудобным?"; "Такое чувство, что это не брат, а любовник!".