Куколка! Снимок Наташи Королевой в откровенном наряде очаровал Сеть

19 февраля сын Наташи Королевой и Сергея Глушко (Тарзан) отпраздновал день рождения. Архипу исполнилось 16 лет. Для сына Наталья организовала вечеринку в одном из ресторанов Майами. В США Архип живет вместе с бабушкой Людмилой.
На странице в Instagram Королева опубликовала яркое семейное фото, на котором запечатлена в компании сына, матери, сестры Ирины и племянницы. Все гости выбрали наряды в тоне вечеринки — красного цвета. 44-летняя певица продемонстрировала фигуру в коротком комбинезоне, пишет Сегодня.
"Виновник торжества и его любимые "курочки"", – подписала кадр с праздника звезда.
"Сын на отца похож", "Наталья в шикарной форме", "Тот случай, когда круче всех выглядит бабушка", "Наташа стройняшка", "Сынок копия Тарзан", "Сын красавчик вырос!", "Наташа класс, бабушка эффектная", – комментируют пользователи.