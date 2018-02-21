Куколка! Снимок Наташи Королевой в откровенном наряде очаровал Сеть

На странице в Instagram Королева опубликовала яркое семейное фото, на котором запечатлена в компании сына, матери, сестры Ирины и племянницы. Все гости выбрали наряды в тоне вечеринки — красного цвета. 44-летняя певица продемонстрировала фигуру в коротком комбинезоне, пишет Сегодня.