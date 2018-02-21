Андреева жестко прокомментировала информацию о своем уходе из программы «Время»

«Мое «Время» закончиться не может. От Волги и до Енисея – я веду «Время» на всю страну. А Москва, как известно, – это не вся Россия. Вся Россия гораздо больше, чем Москва», – категорично заявила Андреева.

Отметим, что народ неоднозначно отнесся к отсутствию (хоть и временному) Екатерины Андреевой. Одни порадовались преобразованиям в студии, которая теперь должна быть суперсовременной и даже новомодной, другие расстроились и попросили вернуть телеведущую.

Впрочем, в кулуарах Первого канала многие Андрееву не любят и даже не здороваются с ней, считая ее высокомерной, заносчивой и вредной. К тому же, по слухам, как лицо канала она получает больше остальных сотрудников – около 14 тысяч долларов в месяц, пишут Dni.

Напомним, что Екатерина Андреева работает ведущей информационной программы «Время» с начала 1997 года. За это время на Первый канал, как говорят в кулуарах, пришел не один мешок писем с просьбой убрать ее из эфира. Учителей русского языка удивляло незнание ведущей орфоэпии (правил ударения) и интонирования. А коллеги-телевизионщики смеялись над манерой Кати раскачиваться в кадре, за что ее называли «бегущей по волнам».