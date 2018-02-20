среда, 21 февраля 2018 г.
«Обнимайте своих любимых четвероногих друзей, целуйте их, радуйтесь вместе с ними!» Юлия Календа
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Жизнь
  • Как СССР воровал западные изобретения и выдавал их за свои

Как СССР воровал западные изобретения и выдавал их за свои

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: ofigenno.com

Если в чём-то и не было равных СССР, так это в мощной пропаганде, с помощью которой руководству великой державы удалось надолго отделить всех граждан от внешнего мира.

Такой порядок вещей не мог не устраивать партийную верхушку. Можно было бесконечно рассказывать о технологических прорывах и научных победах СССР, ведь никто не мог этого проверить. Действительно, зачем придумывать что-то свое, если можно успешно своровать у других стран и выдать это за дело рук гениальных советских изобретателей? Пишет Ofigenno.com.

Сегодня мы представим тебе западные изобретения, устройства и технику, которые неожиданно превратились в «достижения социалистического хозяйства».

Портативный фен — Braun HDL 231, 1964 г. и «Лилия», 1972 г.

ФОТО: ofigenno.com

Пистолет — EM-GE model 5, 1939 г. и МСП, 1972 г.

ФОТО: ofigenno.com

Утюг — Philips HD1120, 1974 г. и УТ-1000, 1989 г.

ФОТО: ofigenno.com

Виниловый проигрыватель — Beogram 4002, 1975 г. и «Электроника Б1-04», 1987 г.

ФОТО: ofigenno.com

Пылесос — Lewyt model 40, 1947 ш. и «Москва», 1954 г.

ФОТО: ofigenno.com

Больше снимков найдете ЗДЕСЬ!

Актуально

Читать также

НАВЕРХ