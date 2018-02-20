Как СССР воровал западные изобретения и выдавал их за свои

Если в чём-то и не было равных СССР, так это в мощной пропаганде, с помощью которой руководству великой державы удалось надолго отделить всех граждан от внешнего мира.
Такой порядок вещей не мог не устраивать партийную верхушку. Можно было бесконечно рассказывать о технологических прорывах и научных победах СССР, ведь никто не мог этого проверить. Действительно, зачем придумывать что-то свое, если можно успешно своровать у других стран и выдать это за дело рук гениальных советских изобретателей? Пишет Ofigenno.com.
Сегодня мы представим тебе западные изобретения, устройства и технику, которые неожиданно превратились в «достижения социалистического хозяйства».
Портативный фен — Braun HDL 231, 1964 г. и «Лилия», 1972 г.
Пистолет — EM-GE model 5, 1939 г. и МСП, 1972 г.
Утюг — Philips HD1120, 1974 г. и УТ-1000, 1989 г.
Виниловый проигрыватель — Beogram 4002, 1975 г. и «Электроника Б1-04», 1987 г.
Пылесос — Lewyt model 40, 1947 ш. и «Москва», 1954 г.