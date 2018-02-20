Как СССР воровал западные изобретения и выдавал их за свои

Такой порядок вещей не мог не устраивать партийную верхушку. Можно было бесконечно рассказывать о технологических прорывах и научных победах СССР, ведь никто не мог этого проверить. Действительно, зачем придумывать что-то свое, если можно успешно своровать у других стран и выдать это за дело рук гениальных советских изобретателей? Пишет Ofigenno.com.