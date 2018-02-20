Выявлена новая способность кофе вредить здоровью

Даже если вы считаете себя заядлым кофеманом, не пейте кофе в большом количестве, - в противном случае ваше зрение может стать нечетким и мутным. Более того, при бесконтрольном потреблении кофе существует риск заболеть глаукомой, считают ученые из Бостона.

Глаукома – это необратимое заболевание органов зрения, для которого характерны разрушение клеток сетчатки и атрофия глазного зрительного нерва, приводящие к прекращению подачи зрительных в головной мозг. В настоящее время нет единого мнения о том, что является причиной глаукомы, - по версии специалистов, постоянное употребление больше трех чашек кофе в день может оказаться провоцирующим фактором этой патологии.

«Кофе может увеличить давление внутри глазного яблока. Поэтому ухудшается зрение, резкость, люди плохо начинают видеть перед собой предметы», - отметили специалисты.

В ходе проводившегося ими эксперимента велось наблюдение за двумя группами людей – в одной любители ароматного напитка употребляли каждый день на протяжении пяти месяцев 3 и более чашек кофе, в другой участники не пили кофе совсем. В финале проекта выяснилось, что в «кофейной» группе резко выросло количество жалоб на качество зрения.

Напомним, что в 2016 году учеными Северо-Западного университета в Чикаго было сделано открытие о том, что кофеин оказывает разный эффект на разных людей, - это связано с уникальными наследственными особенностями.

Выяснилось, что люди, обладающие определенным генетическим набором, имеют в составе своей крови химические элементы, эффективно перерабатывающие эуфиллин и кофеин, содержащиеся в напитке.