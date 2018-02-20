Мужик, заруби себе на носу! Восемь вопросов, которые нужно задать девушке на первом свидании

Правда, все они американцы, но это не должно тебя смутить (если, конечно, ты не оголтелый патриот), пишет MAXIM.

Ведь в США институт разводов развит как нигде в мире и тамошним юристам по разводам есть что рассказать про отношения. Вот они и рассказали — в материале для сайта Huffpost, который мы перевели и адаптировали.

Читай и перечитывай перед каждым первым свиданием, пока какое-то из них не станет последним первым.

КАК ЧАСТО ТЫ ОБЩАЕШЬСЯ С РОДИТЕЛЯМИ, А ТАКЖЕ БРАТЬЯМИ И СЕСТРАМИ?

«Обязательно спросите девушку, насколько она близка со своей семьей, — напутствует юрист Карла Шифф Доннели из Питтсбурга. — Часто разводы происходят из-за того, что один из супругов слишком близок со своей семьей и ставит ее интересы выше интересов своего супруга. А ведь после свадьбы вы должны следить за тем, чтобы отношения вашей молодой семьи были в приоритете. И, напротив, плохие отношения девушки с близкими людьми могут свидетельствовать о нестабильной психике и неспособности долго поддерживать близкие отношения».

ТЫ ВЕРИШЬ В ПРИСКАЗКУ «И ЖИЛИ ОНИ ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»?

Адвокат Эйсолд Миллер из Нью-Рошелл предупреждает: «В любых отношениях нужно прикладывать усилия и идти на компромиссы. Если девушка считает, что финал «долго и счастливо» случается просто так, вряд ли из нее получится адекватный партнер».

ТЫ ЗАМУЖЕМ?

Вопрос кажется странным для романтического свидания, тем не менее юрист Рэндалл Кесслер из Атланты настоятельно рекомендует его задать. «Живем раздельно» или «Собираемся разъехаться» далеко не то же, что «Разведена». Если у вас далеко идущие планы, убедитесь, что девушка состоит в официальном разводе».

ТЫ ЛЮБИШЬ СВОЮ РАБОТУ?

«Узнайте, как девушка относится к своей работе. Преданно или легкомысленно? Лучше сразу узнать, что она замужем за своей работой и у нее никогда не будет времени поваляться с вами в постели в воскресное утро, отправиться в отпуск или даже просто сходить в кино», — предостерегает адвокат Лиза Хелфенд Мейер из Лос-Анджелеса.

ГДЕ ТЫ ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ОТДЫХАЛА?

Юрист Кэролин Си Ван Тайн из Бостона предлагает тебе задать этот вопрос, чтобы не задавать другой, куда более неудобный. «На самом деле вы хотите узнать, как девушка заплатила за свой отпуск. Дело в том, что одной из главных причин разводов является разное отношение партнеров к финансам. Вопрос про отпуск поможет вам узнать об отношении к деньгам той, с кем вы оказались на первом свидании. Например, если отпуск был дорогой, вы можете воскликнуть: «Ух, это же, наверное, куча денег!» Если девушка ответит: «Подумаешь, у меня пятая кредитная карта лежала без дела, да и бабушка дала в долг», то, возможно, стоит расплатиться по счету и бежать.

ТЫ ЗНАЕШЬ, КТО ТАКОЙ ОЛЕГ БАСИЛАШВИЛИ?

(Разумеется, в оригинальной статье был американский телеведущий Джимми Карсон. Но наши женщины не обязаны его знать.)

«Этот вопрос поможет вам исподтишка узнать возраст девушки. Вы не поверите, но множество моих клиентов и не подозревают о настоящем возрасте своих супругов вплоть до развода», — уверяет уже упомянутый выше Рэндалл Кесслер. Мы ему верим.

КАК ЗАКОНЧИЛИСЬ ТВОИ ПОСЛЕДНИЕ ОТНОШЕНИЯ?

«Обратите внимание на то, как девушка объясняет причину своего последнего разрыва, — советует Карла Шифф Доннели. — Если она во всем винит бывшего, это очень плохой знак. А вот если девушка признает, что тоже виновата в расставании, это демонстрирует такие хорошие черты характера, как гуманность, честность и способность к личному развитию».

ЕСЛИ БЫ ТЫ МОГЛА ВЕРНУТЬСЯ В ПРОШЛОЕ, ЧТО БЫ ТЫ ИЗМЕНИЛА В СВОЕЙ ЖИЗНИ?