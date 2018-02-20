Сравниваем цены: во сколько обойдется застолье в разных магазинах Эстонии?

Мы вооружились фотографом и блокнотами и отправились сравнивать цены!

ФОТО: Konstantin Sednev/PM / Scanpix Baltics

Естественно, выбор продуктов - всегда очень индивидуальный вопрос, но что-то из этих товаров наверняка будет присутствовать на вашем праздничном столе.

ВНИМАНИЕ! Все цены соответствуют 12 февраля 2018 года!

Мы также учитывали цены по компаниям, доступным всем покупателям. Исключения составляют компании, доступные только с карточкой клиента конкретного магазина.

К сожалению, не в каждом магане нам удалось найти совершенно одинаковые продукты, поэтому в некоторых случаях нам приходилось брать несколько одинаковых товаров меньшего веса, что отмечено в таблице.

Rimi Prisma Maxima Selver Пирог Tosca 7,59€ 7,99€ 5,99€ 7,99€(1) Курица Talleg (2кг) 7,78€ 6,78€ 5,98€ 8,78€ Столичный салат (1кг) 4,99€ 6,48€ 6,49€ 5,99€ Картофель сорта Лаура (2кг) 1,89€ 2,35€ 1,89€ 2,29€ Маринованные огурцы Salvest 1,79€ 1,69€ 1,75€ 1,79€ Сыр Atleet (300г) 2,99€ 2,78€(2) 3,18€(2) 2,99€ Хлеб Tallinna peenleib (1кг) 1,29€ 1,50€(3) 1,38€(3) 1,78€(3) Селедка Vici (400г) 1,71€ 1,69€ 1,09€ 1,99€ Килька Kapten Grant (130г) 1,99€ 1,79€ 1,99€ 1,99€ Клюквенный сок Põltsamaa (2л) 1,29€ 1,65€ 1,19€ 1,29€ Томатный сок Põltsamaa (1л) 0,89€ 0,89€ 0,89€ 0,99€ Итог: 34,20€ 35,59€ 31,82€ 37,87€

(1) На момент посещения магазина в ассортименте отсутствовал пирог Tosca. Позиция была заменена тортом Brita фирмы Gustav.

(2) На момент посещения магазина в ассортименте отсутствовали упаковки сыра Atleet по 300г. Позиция была заменена двумя упаковками сыра Atleet по 150г.

(3) На момент посещения магазина в ассортименте отсутствовал буханки Tallinna peenleib (1кг). Позиция была заменена двумя буханками (475г).

АЛКОГОЛЬ

Rimi Prisma Maxima Selver Водка Viru Valge (0,7л) 13,99€ 15,98€(4) 13,89€ 13,99€ Вино белое B&g 5,49€ 8,69€ 5,49€ 8,59€ Вино красное B&g 7,99€ 8,49€ 5,49€ 8,59€ Итоговая сумма 27,47€ 33,16€ 24,87€ 31,17€ Общая сумма с едой 61,67€ 68,75€ 56,69€ 69,04€