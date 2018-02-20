Шокирующие подробности: в Москве жестоко убит известный певец

Трагедия произошла в столичном районе Отрадное: там певец и его друг снимали квартиру. Хозяин жилплощади решил проведать пару, но никто не отвечал на его звонки. Тогда ему пришлось вызвать специальные службы и взломать дверь.

В ванной он обнаружил труп Гары. Злоумышленник облил тело хлоркой, чтобы нейтрализовать неприятный запах и замедлить процесс гниения. Всего на теле певца было найдено семь ран. Преступник трижды вонзил ему нож в грудь и четыре раза ударил в живот.

A post shared by Петр Гара (@petrgara) on Jan 17, 2018 at 7:10pm PST

В квартире следователи обнаружили следы борьбы. Судя по всему, между мужчинами произошла потасовка, в результате которой Гара был убит, сообщает teleprogramma.pro.

Гей-сожитель вынес из квартиры все ценные вещи. Внутри он запер собаку, которая голодала несколько дней. Питомцу удалось выжить. Преступник объявлен в розыск. По факту происшествия ведется проверка, передает телеканал "360".

Как сообщает Дни.ру, Петр Гара переживал трудный период, но не рассказывал о своих проблемах. Как заявила его близкая подруга Светлана Погосян, у музыканта были финансовые трудности.

"Проблемы у него были какие-то. Он просил у меня денег. То, что его убили – это точно. Я не представляю, как он мог уйти", — заявила девушка.

Друзья Гары потрясены его смертью. Тем не менее информацию о проблемах с финансами подтверждают. По словам певицы Афины Делиониди, в последнее время певец обращался ко многим с просьбой одолжить немного денег.

"Никаких врагов у него не было. Он жил спокойной и мирной жизнью", – сказала певица. Петра все любили, и его убийство – "настоящая загадка", приводит слова Делиониди телеканал РЕН ТВ.