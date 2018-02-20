У Рыб сегодня все пойдет как по маслу! А что звезды пророчат другим знакам Зодиака?

Прекрасное впечатление оставит и отдых. Сегодня вам будет легко расположить к себе новых знакомых, завоевать симпатию любимого человека и наладить отношения с близкими. Поездки, к подготовке которых вы отнесетесь с должным вниманием, будут весьма удачными.

Дева

Удачный день, обещающий массу приятных встреч и многообещающих знакомств. В любом обществе вы будете на виду; хорошо пройдут и запланированные на этот день деловые переговоры, и важные встречи личного характера. Общение с коллегами позволит получить важную информацию, а руководство окажет неоценимую помощь в реализации ваших честолюбивых планов.

Действуя решительно, вы можете добиться грандиозных перемен в личной жизни, однако разумнее будет воспользоваться моментом и подумать о том, каковы же ваши истинные стремления и цели. Понимание собственных потребностей – необходимое условие достижения гармонии в любви.

Весы

Посвятив этот день общению и отдыху, вы сможете не только пополнить свой запас энергии, но и завязать массу интересных знакомств. Это подходящий момент для посещения презентаций и профессиональных выставок, курсов повышения квалификации, а также проведения встреч с потенциальными работодателями и деловыми партнерами.

В сфере романтических отношений доминируют позитивные тенденции, что делает возможными многие желанные для вас перемены. Не тратьте силы на то, чтобы произвести на новых знакомых наилучшее впечатление – ваше природное обаяние и так никого не оставит равнодушным, достаточно вести себя естественно и не забывать о чувстве юмора.

Скорпион

Хороший день, который принесет немало интересных открытий. У вас появится возможность объективно оценить свои профессиональные перспективы и принять верное решение о том, следует ли продолжать работу в избранной сфере. Дело в том, что именно сегодня многие Скорпионы получат интересные предложения, требующие немалых перемен в жизни. Ставя перед собой высокие цели, помните о том, что их нельзя добиться без некоторых жертв.

Посещение вечеринок и праздников будет не только очень приятным, но и полезным: вас ждут встречи с интересными людьми, многообещающие знакомства. Романтические отношения будут развиваться не слишком быстро, но принесут вам много радости.

Стрелец

День противоречив. Стрельцам не в чем себя упрекнуть: представители данного знака придерживаются верной линии поведения, однако по воле обстоятельств непреодолимой силы попадают в весьма неловкое положение. Будьте терпеливы и старайтесь с юмором относиться к тем непростым испытаниям, которые выпали на вашу долю.

Близкие будут на вашей стороне, можно не опасаться конфликтов и ссор, внезапного ухудшения отношений. И с любимым человеком, и с родственниками можно поделиться своими опасениями и тревогами – вы получите не только моральную поддержку, но и весьма ценные советы или ощутимую помощь. Не упускайте и возможности порадовать себя посещением большого праздника или веселой вечеринки.

Козерог