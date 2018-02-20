BMW с сюрпризом: петербуржец купил автомобиль с трупом внутри

По словам обладателя машины, он почувствовал неприятный запах ещё при её осмотре, однако списал это на некачественный ароматизатор. Но вскоре после покупки запах стал нестерпимым, после чего мужчина поехал в автосервис, где из передней панели и достали рептилию.