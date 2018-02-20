BMW с сюрпризом: петербуржец купил автомобиль с трупом внутри ВИДЕО!
20 февраля 2018 г., 9:50
Мужчина почувствовал неприятный запах ещё при осмотре машины, однако списал это на некачественный ароматизатор, пишет Лайф.
Житель Санкт-Петербурга купил автомобиль BMW 3-й серии, в котором оказалась мертвая змея.
По словам обладателя машины, он почувствовал неприятный запах ещё при её осмотре, однако списал это на некачественный ароматизатор. Но вскоре после покупки запах стал нестерпимым, после чего мужчина поехал в автосервис, где из передней панели и достали рептилию.
По данным Лайфа, несмотря на произошедшее, петербуржец не собирается отказываться от этого автомобиля и начнёт ездить на нем сразу после полной химчистки.
Мертвое пресмыкающееся оказалось в мусорном баке сервиса.