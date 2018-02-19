вторник, 20 февраля 2018 г.
В любом случае, я ориентирована на российскую эстраду и русскоговорящую публику. Не вижу смысла исполнять западные песни в России. Инна Литвин
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Анастасия Костенко отреагировала на ухаживания Дмитрия Тарасова за звездой «Пацанок»

Анастасия Костенко отреагировала на ухаживания Дмитрия Тарасова за звездой «Пацанок»

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Анастасия Костенко

ФОТО: Prokofyev Vyacheslav/TASS/Scanpix

Как стало известно, Дмитрий Тарасов в клубе ухаживал за звездой шоу «Пацанки» Кристиной Белокопытовой.

Но многие решили, что этого не было, а Кристина просто решила пропиариться за счет Дмитрия. Кстати, она отключила комментарии к недавним публикациям, не желая получать негативные отклики, а некоторые фото и вовсе удалила. Пользователи социальных сетей написали о якобы измене Дмитрия его супруге Анастасии Костенко. Но она так отреагировала на поведение «пацанки»: «По видео очевидно, что никому там не до нее». Судя по всему, она готова простить Тарасову очень многое, пишет 7d.org.ua.

 

Актуально

Читать также

НАВЕРХ