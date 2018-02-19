Анастасия Костенко отреагировала на ухаживания Дмитрия Тарасова за звездой «Пацанок»

Но многие решили, что этого не было, а Кристина просто решила пропиариться за счет Дмитрия. Кстати, она отключила комментарии к недавним публикациям, не желая получать негативные отклики, а некоторые фото и вовсе удалила. Пользователи социальных сетей написали о якобы измене Дмитрия его супруге Анастасии Костенко. Но она так отреагировала на поведение «пацанки»: «По видео очевидно, что никому там не до нее». Судя по всему, она готова простить Тарасову очень многое, пишет 7d.org.ua.