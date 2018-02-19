Выбор уникален! Какую кошку стоит завести в этом году разным знакам Зодиака

Скорпион: Сибирский кот

ФОТО: Igor Zarembo/RIA Novosti

Вы водный знак, Скорпион. Поэтому логично, что ваш новый друг будет любить плескаться в умывальнике и иметь такую же активную, но страстную натуру, как у вас.

Вы любите шум. Вы первый раскритикуете кого-то в разговоре, особенно если это что-то, что действительно вам небезразлично. Вы невероятно целеустремлённые. Правда в том, вы просто действительно хотите жить на полную и сделаете всё, чтобы это стало возможным.

Сибирский кот подойдёт вам, потому что несмотря на всю активность и шум, который вы создаёте, этот кот будет невероятно спокойным. Сибиряки смогут справиться с вашей временной спонтанностью и страстью, они будут уравновешивать ваш пыл и делать вас более гармоничными и спокойными.

Стрелец: Американская короткошерстная

ФОТО: CHIP EAST/REUTERS

Давайте будем честными, Стрелец. Мы все знаем, что вы, в некоторым роде, опасный человек. Поэтому вам никогда не удавалось завести собаку. Между вашими планами на путешествия и занятым графиком, у вас просто нет времени заботится о ком-то. Поэтому независимая Американская короткошерстная не будет вам в тягость.

Вы любите чувство свободы. Мудрость вас интригует и вы всегда относитесь к жизни довольно философски. Это всё ради приключений, ведь вы любите просто плыть по течению.

Как и вы, Американская короткошерстная любит твёрдо стоять на ногах. У неё есть своё собственное мнение, она самостоятельная и независимая и не требует слишком много внимания. Конечно, время от времени она захочет увидеть ваше лицо и полежать у вас на коленях, но она не будет слишком скучать в ваше отсутствие.

Козерог: Британская короткошёрстная

ФОТО: Natalia Seliverstova/Sputnik

Когда дело доходит до повседневных ситуаций, вы склонны быть очень серьёзными. Вы любите графики, и были ответственными среди ваших друзей ровно столько, сколько себя помните. Вы верите в качество над количеством, поэтому у вас несколько близких друзей вместо дикой оравы дружбанов.

Британская короткошёрстная будет вам самым близким другом и создаст уют в семье, который вам так нравится! Эта порода также будет чрезвычайно мягкой, ей не нужно особенного ухода, поэтому вам никогда не нужно будет ожидать худшего! Вам не нужно готовиться к неожиданным неприятностям в углу комнаты)

Водолей: Мейн кун

ФОТО: Alex Milan Tracy/Alex Milan Tracy/Sipa USA

Вы независимы и интеллектуально развиты, Водолей. Поэтому кот с таким же игривым, но интеллектуальным подходом к жизни будет вашим другом навеки.

Вы думаете наперед. Вы смотрите в будущее и не слишком задерживаетесь в прошлом. В ваши лучшие дни у вас вся энергия мира, а в худшие, вам нравится быть слегка застенчивыми и перезарядится.

Мейн кун подходит вам потому что, как и вы, любит оттачивать свои навыки. Они любят игры и охоту, но будут терпеливы, когда вы захотите отдохнуть.

Рыбы: Бомбейская кошка

ФОТО: Natalia Seliverstova/Sputnik

Вы – душа компании, Рыбы. Не в том смысле, что в комнате обычно слышно только вас, а просто потому, что вы такие дружелюбные и с легкостью находите новых друзей.