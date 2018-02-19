Выбор уникален! Какую кошку стоит завести в этом году разным знакам Зодиака

Вам может быть нелегко найти идеальное домашнее животное, поэтому мы подскажем какого кота нужно завести в этом году, на основе вашего знака Зодиака.
Найти для вас кошку не будет слишком трудно. Как и у собак, у котов есть много пород, но они все достаточно похожи. Некоторые будут более миролюбивые и игривые, а другие будут классические Гарфилды – сплошные лентяи. Но оно можем сказать точно – они все будут одинаково милыми, пишет Cluber.com.ua.
Коты это самые идеальные животные, потому что они очень самостоятельные и способны позаботится о себе сами. Они будут самыми чистоплотными и нетребовательными соседями по комнате из всех, что у вас были. Ваш новый пушистый друг не будет требовать такого строгого графика, как некоторые собаки.Просто дайте им пару игрушек с кошачей мятой, постоянный доступ к воде и регулярное питание. Это не слишком много, правда?
Итак, вот какого кота вам, вероятно, нужно завести, согласно вашему знаку Зодиака:
Овен: Бирманская кошка
Бирманские кошки будут вам уверенными компаньонами, каких вы всегда хотели – такие же дерзкие, как и вы, но в то же время страстные и любящие.
Вы огненный знак, а это часто значит, что вы всегда горячо реагируете на что-то. Вы никогда не упускаете вызовов или возможности сделать окружающих лучше.
С Бирманской кошкой вы будете чувствовать себя так, как будто наконец-то нашли свою пару. Они чрезвычайно любопытны и вам понравится их хитрый характер.
Однако, иногда она может пропадать без вести, но всегда найдёт путь назад, ведь она так преданна вам и вашему уюту.
Телец: Персидская кошка
Тельцы любят стабильность. Поэтому кот, который на одной волне с вами в том, что касается терпения и практичности, будет идеальным домашним животным.
Из всех ваших друзей, вы, вероятно, самоё надёжное плечо, на котором можно поплакаться. Люди в вашей жизни знают, что вы всегда рядом с ними, и у вас всегда есть хороший совет. Вы смотрите на ситуацию с логикой, но также находите удовольствие в наслаждении такими вещами, как хорошая музыка, хорошая компания и т. п.
Персидские коты также любят, чтобы их холили и лелеяли. Им понравится последовательность в вашей жизни и ваша преданность своему любимцу, для которого вы будете проверять, чтобы каждый диван был удобным, а каждая подушка взбита так, как надо.
Близнецы: Сиамский кот
Вы действительно отличаетесь от всех, Близнецы. И, представьте себе, существует кот, у которого столько же ума, как у вас.
Вы быстро схватываете идеи и работаете над ними. В социальных ситуациях вы решаете конфликты, как никто другой. Но иногда вам нужно следить за своим любопытством, потому что, вы же знаете – от него кошка сдохла. Вы ненавидите одиночество, потому что любите отталкиваться от ума и привычек других людей, поэтому естественно, сиамский кот – будет для вас идеальным другом.
У сиамских котов сильный характер. Они будут ожидать от вас внимания и регулярно будут выражать свое мнение в поведении. Но несмотря на вредные причуды, они точно очаруют вас своим обаянием!
Рак: Русская голубая
Ракам обычно очень нравится их компания и они с большим подозрением относятся к новеньким личностям. Этим они очень схожи с этой породой, которая так же подозрительна ко всему новому.
Как и русская голубая, вы можете быть эмоциональные и чувствительные, поэтому медленно узнаёте людей.
Русская голубая кошка будет копировать ваше настроение, она будет просить любви и внимания, которые вы так часто ждете от окружающих. Эта порода будет вам самым преданным другом, таким, какого вы никак не можете найти из своего окружения.
Лев: Сфинкс
Вы были рождены лидером джунглей, Лев. Поэтому, логично, что у вас должен быть кошачий друг, который бы подходил к вашей львиной натуре.
Вы любите своих друзей и один из смыслов жизни для вас – заставлять людей смеяться. Вы невероятно общительны, поэтому легко заводите дружбу. Вы любите любую возможность похвалиться тем, что у вас есть, неважно, это ваш блестящий мозг или прекрасная спортивная форма.
Сфинкс будет единственным котом, который действительно подарит вам такой опыт в содержании домашних животных, какой вы всегда хотели. Как и вы, этот кот невероятно энергичный и любит внимание. Однако, вам может прийдется поделиться славой с новым любимчиком, но это стоит того, чтобы иметь такую преданную компанию.
Дева: Шотландская вислоухая
Ваш аналитический ум часто воспринимают неправильно, Дева. Поэтому кот с преданным сердцем будет для вас правильным выбором.
Животные всегда были вашей слабостью, поэтому иметь домашнее животное для вас уже как вторая натура. У вас уже может быть собака или другой кот. Не переживайте — это будет идеальный вариант для шотландской вислоухой, которая не любит надолго оставаться одна.
Вы можете быть слегка застенчивы, но ваш новый друг не будет таким и будет ожидать от вас, что вы всегда будете поблизости, чтобы поиграться или поластиться. Таким образом, ваш дружок поможет вам вылезти из зоны комфорта и изменить вашу умеренную жизнь на более активную.
Весы: Тонкинез
Вам не очень нравится быть в одиночестве, Весы. Поэтому кот, который так же общителен, как и вы — будет для вас идеальной парой.
Вам не нравится, когда не с кем поговорить, а Тонкинез, поверьте, точно разговорчивый и не даст вам заскучать. Как и сиамская кошка, они обязательно поделятся с вами своим мнением и проявят характер. Но когда у него будет хорошее настроение, он обаяет вас своим поведением и огромной дозой умиротворительного мурчания, от которого просто мурашки идут по коже.
Скорпион: Сибирский кот
Вы водный знак, Скорпион. Поэтому логично, что ваш новый друг будет любить плескаться в умывальнике и иметь такую же активную, но страстную натуру, как у вас.
Вы любите шум. Вы первый раскритикуете кого-то в разговоре, особенно если это что-то, что действительно вам небезразлично. Вы невероятно целеустремлённые. Правда в том, вы просто действительно хотите жить на полную и сделаете всё, чтобы это стало возможным.
Сибирский кот подойдёт вам, потому что несмотря на всю активность и шум, который вы создаёте, этот кот будет невероятно спокойным. Сибиряки смогут справиться с вашей временной спонтанностью и страстью, они будут уравновешивать ваш пыл и делать вас более гармоничными и спокойными.
Стрелец: Американская короткошерстная
Давайте будем честными, Стрелец. Мы все знаем, что вы, в некоторым роде, опасный человек. Поэтому вам никогда не удавалось завести собаку. Между вашими планами на путешествия и занятым графиком, у вас просто нет времени заботится о ком-то. Поэтому независимая Американская короткошерстная не будет вам в тягость.
Вы любите чувство свободы. Мудрость вас интригует и вы всегда относитесь к жизни довольно философски. Это всё ради приключений, ведь вы любите просто плыть по течению.
Как и вы, Американская короткошерстная любит твёрдо стоять на ногах. У неё есть своё собственное мнение, она самостоятельная и независимая и не требует слишком много внимания. Конечно, время от времени она захочет увидеть ваше лицо и полежать у вас на коленях, но она не будет слишком скучать в ваше отсутствие.
Козерог: Британская короткошёрстная
Когда дело доходит до повседневных ситуаций, вы склонны быть очень серьёзными. Вы любите графики, и были ответственными среди ваших друзей ровно столько, сколько себя помните. Вы верите в качество над количеством, поэтому у вас несколько близких друзей вместо дикой оравы дружбанов.
Британская короткошёрстная будет вам самым близким другом и создаст уют в семье, который вам так нравится! Эта порода также будет чрезвычайно мягкой, ей не нужно особенного ухода, поэтому вам никогда не нужно будет ожидать худшего! Вам не нужно готовиться к неожиданным неприятностям в углу комнаты)
Водолей: Мейн кун
Вы независимы и интеллектуально развиты, Водолей. Поэтому кот с таким же игривым, но интеллектуальным подходом к жизни будет вашим другом навеки.
Вы думаете наперед. Вы смотрите в будущее и не слишком задерживаетесь в прошлом. В ваши лучшие дни у вас вся энергия мира, а в худшие, вам нравится быть слегка застенчивыми и перезарядится.
Мейн кун подходит вам потому что, как и вы, любит оттачивать свои навыки. Они любят игры и охоту, но будут терпеливы, когда вы захотите отдохнуть.
Рыбы: Бомбейская кошка
Вы – душа компании, Рыбы. Не в том смысле, что в комнате обычно слышно только вас, а просто потому, что вы такие дружелюбные и с легкостью находите новых друзей.
Бомбейский кот, как и вы, очень разносторонний. Большинство времени вы просто плывете по течению и этот кот подстроится к любому вашему настроению. Он любит играть, ластиться и даже быть в одиночестве, поэтому вам не нужно так сильно переживать, что вам придется пожертвовать личным временем ради него.